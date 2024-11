La desgarradora despedida de la esposa del petrolero que murió en un grave accidente en Comodoro

Este pasado martes por la tarde, un accidente laboral fatal se cobró la vida de un trabajador petrolero de Comodoro Rivadavia. El hecho ocurrió pasadas las 13 horas en una empresa cuya base se encuentra sobre la Ruta Nacional 26.

Según detallaron fuentes policiales, el accidente se originó tras una maniobra por parte del conductor de un camión Volvo, quien estaba descargando material en la zona de bateas, cayendo dentro de la misma.

Paula Portalau, esposa del camionero fallecido identificado como Manuel Escudero, habló con ADNSUR y dio su desgarradora versión del trágico accidente: “Cayó en una pileta de de petróleo, en una maniobra donde no existen los procedimientos de seguridad. El manejaba un camión de cargo que tienen dos patas hidráulicas, pero no las pueden apoyar -que son las que estabilizan el camión- para que no de una vuelta campana y se caiga entre medio de la pileta”, comentó.

Conmoción en Comodoro: falleció un trabajador petrolero tras un grave accidente laboral

“Es una pileta de 8 metros, un precipicio. Ellos van hasta el filo de la pileta con las bateas y arriesgan su vida, porque no pueden ponerle las patas para estabilizar. Eso lo hacen y la empresa sabe que los choferes arriesgan su vida, hasta que pasó esto, le tocó la mala suerte a mi esposo de caer a la pileta con camión y todo, se dio vuelta, el peso de la batea lo dio vuelta y cayó adentro”, manifestó la mujer, brindando su versión de los hechos.

"Las empresas no cuidan la vida de los los choferes, porque no les ponen ninguna protección, inclusive se tienen que arriesgar día a día con ese procedimiento, porque no pueden estabilizar el camión con las patas hidráulicas. No fue un mal procedimiento de mi esposo, que tenía 30 años en los camiones".

Portalau denunció que esta maniobra peligrosa era conocida por la empresa, e incluso su esposo había sufrido un accidente previo por las malas condiciones de los vehículos. “Ahora me terminan de confirmar esta maniobra tres operarios que hacen lo mismo que él y que trabajaban con él. Anteriormente ya mi esposo había tenido un accidente, porque en la misma empresa tenía las ruedas en malas condiciones y se le explotó una rueda que transportaba la carga de petróleo y que se salvó gracias a una maniobra que hizo porque era una excelente chofer”, afirmó.

La mujer relató que su esposo estaba a punto de jubilarse, y que ella desconocía los riesgos que corría día a día. “Estaba con la ART y siguió trabajando. La empresa hace algunos años tuvo un accidente de un chofer también muerto por una explosión que hubo de un camión y un tanque. Entonces la negligencia es terrible. Mi necesidad es saber que no vuelva a pasar nunca esto. Mi esposo estaba por jubilarse, yo no sabía que él corría este semejante riesgo todos los días y que a las empresas les importa facturar y no la vida de la gente”, indicó.

Portalau exigió que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de los trabajadores. “Las piletas están ahí con ese lodo al aire libre, cualquiera se puede caer, los camiones tampoco pueden estabilizar la carne pueden tirar las cosas como corresponden, porque las patas no las pueden poner”, remarcó.

La esposa del camionero fallecido espera que su desgarradora denuncia sirva para que "ningún conductor vuelva a pasar lo que él pasó", y que se implementen las normas de seguridad necesarias para proteger la vida de los trabajadores.

“Él ayer me llevó a la escuela y cuando lo fui a buscar estaba lleno de petróleo, lo tuve que reconocer, fue durísimo. Mi lucha es porque se haga una ley o se cambien las cosas, las condiciones para que esto no vuelva a pasar nunca”, cerró.

Intervenida con IA, editada y redactada por un periodista de ADNSUR