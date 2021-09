A pocos días de las elecciones PASO 2021 en Argentina, la Cámara Nacional Electoral explicó cómo serán las multas para aquellas personas que no asistan a votar este domingo 12 de septiembre.

Gustavo Mason, subdirector de la Cámara Electoral, detalló los montos que deberán abonar quienes estén empadronados y no concurran a participar de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias que definirán los candidatos para las elecciones legislativas de noviembre.

"La multa por no votar una vez es de $50, dos veces de $100, tres veces de $200 y así sucesivamente", dijo y destacó que el valor de esas penas no se encuentra actualizado y que se referencian el año 2019.

En este sentido, indicó que no se trata de una decisión de la Cámara Electoral, ni de los jueces federales de distrito, ni del poder judicial, sino del poder político, "que no ha hecho la actualización correspondiente", indicó en diálogo con Radio Cantilo.

EXCEPCIONES

Hay situaciones en las que se puede justificar la falta del voto: por motivos de fuerza mayor el elector se encuentre lejos del lugar de donde se debía emitir el voto (según el padrón electoral) y por enfermedad. Ambas necesitan de un certificado que lo acredite y el mismo debe ser presentado antes de los 60 días pasados la elección.

La denuncia se puede hacer en la comisaría más cercana para demostrar que se estaba a más de 500 kilómetros o puede ser un certificado médico.

Además, ahora el coronavirus ahora es un nuevo motivo por el cual también se pueden ausentar sin pagar una multa. La Cámara Nacional Electoral exceptuó de votar a quienes tengan Covid-19, los que sean caso sospechoso, los que sean contacto estrecho de un caso positivo y a las personas que, por ser grupo de riesgo, tengan indicación médica de no ir a votar. Siempre se deberá acompañar un certificado que lo acredite.

Las personas que no hayan ido a votar y no regularizaran su situación pagando la multa correspondiente, se verán sancionados no pudiendo realizar gestiones o trámites ante los organismos estatales nacionales o provinciales.