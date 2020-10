BUENOS AIRES (ADNSUR) – El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, definió al macrismo como “un experimento espantoso y para olvidar” y consideró que en las últimas semanas reapareció “para hacer daño"; y consideró que “la mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, son prácticamente ocupaciones de tierra”.

En una entrevista con la agencia Telam, el mandatario puntualizó sobre el tema, en medio de la polémica que se produce en buena parte del país por la toma de predios o de campos y se instaló en el centro del debate político, con voces a favor y en contra.

"La mayoría de los barrios privados y countries no están habilitados, entonces no pagan impuestos. Son prácticamente ocupaciones de tierra. Hay que regularizarlo", dijo.

Además, sobre Macri dijo: "son discursos memorizados, incoherentes y mentirosos. No llama la atención: prometió mejorar todo y fue un desastre como gestión económica", dijo. "Hubiera esperado una postura un poco más seria. Es una suerte de campaña electoral adelantada buscando hacer daño al Gobierno”.

“Un volumen de irresponsabilidad muy llamativo. Me gustaría tener una oposición un poco más seria y más empática con la situación. Macri le habló a un público muy pequeño y generó más despelote en la oposición que con nosotros", manifestó Kicillof.

"Dijo que había bajado la pobreza, cuando la subió; que había devuelto la economía en el mismo escalón en el que estaba, y la dejó en el quinto subsuelo; tuvo tres años de caída económica y la inflación más alta de los últimos 20 años; fue el proceso de endeudamiento más grande y rápido de la historia Argentina", disparó.

Además, consideró al gobierno anterior como “un experimento espantoso y para olvidar. No dejó desastre por hacer y no sé quién puede tomar en serio que venga ahora a dar consejos, a explicar cómo hay que manejar la economía o qué hacer con la pandemia. Uno pensaba: "Se tomó un tiempo, cayó en la cuenta y viene a ayudar". No, reapareció para hacer daño".