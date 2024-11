El presidente del bloque ‘Arriba Chubut’ en la Legislatura provincial, Juan Horacio Pais, cuestionó la demora en el envío del proyecto de presupuesto 2025 por parte del gobernador Ignacio Torres, considerando que ya se conocen las variables de inflación y tipo de cambio fijadas en el proyecto enviado por el Ejecutivo nacional al Congreso.

“La verdad es que hemos consultado y no hay una sola respuesta, o hay ambigüedad, sobre el porqué no se ha presentado el proyecto de presupuesto provincial -dijo Pais, en diálogo con Actualidad 2.0-. Es la ley madre, algo muy importante, sobre todo para este gobierno que viene con un presupuesto ya reconducido”.

Al ensayar algunas respuestas, el legislador opositor dijo que “uno puede analizar la situación de lo que está sucediendo y quizás están aguardando a terminar de firmar todos los convenios con el gobierno nacional, de refinanciación y compensación de deuda, porque lo que se pacte en ese acuerdo debería estar incorporado en el presupuesto, para poder imputar los gastos de la ejecución de las obras asumirá la provincia para compensar esas deudas. Quizás ese sea uno de los motivos y digo ‘quizás’, porque tampoco ese acuerdo fue remitido a Legislatura para su aprobación, pero puede que sea una de las razones para la demora”.

Legislatura de Chubut: Edith Terenzi y Andrea Cristina presentaron sus informes de gestión en sesión especial

En igual sentido, enfatizó que “ya están las variables macroeconómicas que estiman la inflación y el tipo de cambio, que son lo que habitualmente suele ser obstáculo para la presentación de los presupuestos provinciales, con lo cual sería importante que cuanto antes el gobierno provincial envíe el proyecto. El Poder Judicial ya lo ha hecho y es fundamental que lo haga el Ejecutivo, porque queremos tener un horizonte claro y también así donde se van a dar las prioridades de gestión para el año próximo. Es para que esas prioridades no sean una mera cuestión declarativa, a través de los medios, sino un compromiso formal sobre cómo piensan imputar los recursos de la provincia, en qué piensan invertir y en qué van a gastar”.

La policía de Neuquén tiene el permiso para usar armas Taser

PLAZOS VENCIDOS POR FALTA DE ACTUALIZACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN

Ante la consulta de si hay plazos formales para la presentación, Pais dijo que estos plazos hoy son incumplibles, porque no fueron reformados en la Constitución de 1994 y quedaron los que se dispusieron en 1957, por el que el proyecto de presupuesto debería presentarse en el mes de mayo de cada año.

“Eso es algo imposible de cumplir -reconoció-, no lo ha hecho ningún gobierno y no se puede hacer porque la administración provincial necesita inexorablemente las variables macroeconómicas estimadas por el presupuesto nacional (que se presenta en septiembre de cada año). Esto es una norma pensada para otra época, para tiempos sin inflación y los constituyentes del 94 lo omitieron, por lo que la norma constitucional hoy no se condice con toda la legislación moderna en términos de presupuesto”.

Luego de la polémica, la Legislatura tendrá un nuevo presupuesto

De todos modos, evaluó que el tema seguirá igual, ya que no es algo que justifique una enmienda constitucional.

RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS SENADORAS NACIONALES

Pais también hizo una evaluación de lo que fue la ‘rendición de cuentas’ de las senadoras nacionales Andrea Cristina y Edith Terenzi, con ausencia de Carlos Linares, el lunes en la Legislatura:

“Lo primero que hay que celebrar es el hecho institucional y la importancia de que los senadores, que en realidad son los representantes de la provincia del Chubut en el Congreso de la Nación, rindan cuentas en la Legislatura provincial, que es donde está representada toda la población chubutense. Hay que valorarlo, porque no ha sido costumbre en nuestra historia reciente”, destacó.

Sobre las posiciones expuestas, dijo que “para los que seguimos la actividad de los legisladores nacionales no fue ninguna sorpresa, sino que ha sido es un racconto de la actividad de cada una de las legisladoras, con luces y sombras. Nosotros hemos criticado públicamente algunas de las posiciones adoptadas, en materia de financiamiento universitario, coparticipación del impuesto al cheque, o la cuestión de las jubilaciones. Cada una reflejó lo que fue haciendo durante su gestión y los motivos para hacerlo”.

Figueroa impulsa una ley para respaldar el plan de regionalización en Neuquén

Sobre la ausencia del senador Linares, que responde a su espacio político, detalló que “nos dijo en la previa que tuvo cuestiones de agenda, que no había podido compatibilizar con esta sesión, así que esa fue la excusa formal por la cual no asistió”.