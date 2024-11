La Legislatura de Neuquén aprobó en general la ley que autoriza a la Policía provincial a utilizar armas menos letales, como las pistolas Taser, para tareas de prevención y contención del delito . El proyecto, impulsado por el diputado Marcelo Bermúdez (PRO-NCN), obtuvo 25 votos a favor y 7 en contra, con posturas divididas dentro de los bloques de Unión por la Patria (UxP) y el Movimiento Popular Neuquino (MPN).

El uso de estos dispositivos estará regido por estrictos protocolos nacionales e internacionales, incluidas directrices de derechos humanos de la ONU. Además, la ley exige que las pistolas Taser estén homologadas por una autoridad nacional y que los agentes que las utilicen cuenten con una capacitación especializada. Para garantizar el control de su uso, se creará un registro de los oficiales capacitados, con detalles de las fechas y actualizaciones de su formación.

El objetivo, según argumentó Bermúdez, es dotar a la Policía de una herramienta menos letal que proteja tanto a los uniformados como a los civiles en situaciones de riesgo. El diputado señaló que los policías actualmente solo portan armas reglamentarias de 9 milímetros, y en muchas situaciones de intervención optan por no usarlas para evitar posibles consecuencias legales. “Las Taser permitirán actuar sin que el uso del arma letal sea la única opción”, destacó.

Desde DC-Comunidad, el diputado Ernesto Novoa apoyó la medida al afirmar que este tipo de dispositivos “tutelan la vida” al reducir las probabilidades de muertes o lesiones graves. También subrayó que la mayoría de las fuerzas de seguridad nacionales en la provincia ya cuentan con Taser, por lo que resulta necesario ampliar esa capacidad a la Policía de Neuquén.

Sin embargo, hubo posturas contrarias dentro del propio bloque de UxP. La diputada Lorena Parrilli cuestionó la ley, argumentando que es “amplia y poco clara” en cuanto a los protocolos de uso y que no se consultó a los actores involucrados en seguridad. Parrilli señaló que en el 90% de los casos de uso de Taser, la persona estaba desarmada, y advirtió que el enfoque en armas no letales no reducirá los índices de inseguridad sin políticas de fondo en áreas como salud y educación.

Dentro del MPN, también hubo votos negativos. La diputada Ludmila Gaitán objetó que el Ministerio de Seguridad no respaldó públicamente la iniciativa y advirtió que las situaciones en las que se autoriza el uso de Taser son “amplias y arbitrarias”, incluyendo casos donde la persona podría estar desarmada o incluso entregándose a la autoridad. Otro diputado, Gerardo Gutiérrez, señaló la falta de información sobre los costos de adquisición de las Taser, el proceso de capacitación y la ausencia de sanciones claras para casos de uso indebido.

La ley establece que las Taser podrán ser utilizadas en situaciones donde exista un riesgo inminente de que alguien se lastime a sí mismo oa terceros, para detener a una persona peligrosa, o como un medio de defensa. Además, el proyecto aclaración que cada uso deberá quedar registrado, con grabaciones que documenten las intervenciones.

Este jueves se prevé la votación en particular de la ley, la cual, de aprobarse, dará a la Policía de Neuquén una nueva herramienta para actuar en situaciones de alto riesgo , bajo el compromiso de cumplir con los estándares de derechos humanos y brindar capacitación adecuada. a los agentes que porten estos dispositivos.

Con información de Centenario Digital, bajo supervisión y edición de un periodista de ADNSUR.