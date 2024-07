Pactos que duran lo que un suspiro y estrategias que empiezan a armarse de cara al 2025

¿Y LA CUMBRE DE LOS PATAGÓNICOS?

La firma del Pacto de Mayo que se realizó el último 9 de julio en Tucumán, dejó una serie de preguntas flotando en el aire, cuando se observó a los firmantes, y la división de aguas que generó en los gobernadores patagónicos.

Cómo no remitirse al último 8 de marzo y la Cumbre de Puerto Madryn, que reunió a los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres -el anfitrión-; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Neuquén, Rolando Figueroa; de Río Negro, Alberto Weretilneck; de Santa Cruz, Claudio Vidal y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Allí se firmó un acta con una propuesta de trabajo en conjunto como región y de una postura común ante la política del gobierno nacional. Se habló de defensa de intereses de manera grupal, y la foto de los 6 daba a entender que esto tendría un reflejo luego en el Congreso, en la postura de los legisladores de cada provincia.

Sin embargo, ya con los debates de la Ley Bases y el Paquete Fiscal en Diputados y Senadores, se vio que la votación no encontró una postura en bloque de cada una de las bancas patagónicas.

Algo que quedó evidencia el martes pasado: el pacto lo firmaron tres gobernadores: Torres (Chubut), Weretilneck (Río Negro) y Figueroa (Neuquén). Pero no asistieron a la firma otros tres: Ziliotto (La Pampa), Vidal (Santa Cruz) y Melella (Tierra del Fuego).

Tampoco se escuchó nada de la convocatoria de un nuevo encuentro para seguir avanzando en una agenda común, y de la continuidad de liga de gobernadores patagónicos -presidida por Torres- poco se sabe hasta el momento.

PRIMERA DAMA ACTIVA

El viernes 28 de junio por la noche, se realizó en el gimnasio “Héroes de Malvinas” de Playa Unión una fiesta por el 69° aniversario de la creación de la provincia de Chubut.

Al parecer el evento fue un éxito, con una gran concurrencia de público que disfrutaron de una gran cantidad de stands de productores y emprendedores de diferentes puntos de la provincia, además de shows en vivo y la presencia de autoridades provinciales y municipales.

El acto fue presidido por el propio gobernador Ignacio Torres quien, en su discurso, recordó la convocatoria -una ley aprobada por la Legislatura- a un concurso para la creación del Himno de la Provincia del Chubut.

El dato que quizás no se sepa, es quien fue la ideóloga del evento, un festejo que nunca se había hecho y que mostró que hay ganas de la gente de destacar lo “chubutense”.

Y la verdad es que la mentora fue la primera dama, la joven Ornella Costa, oriunda de Santa Cruz, pero ya radicada definitivamente en Chubut, como hija adoptiva.

Ya anticipamos en ADNSUR que iba a tener cada vez mayor presencia, con su rol como presidenta de la Fundación Banco del Chubut, y este evento fue una confirmación. Está claro que tiene iniciativa y que el gobernador la escucha. Y lo más importante, mostró -según admitieron en el gobierno- que sus ideas son originales y exitosas.

UN BOCHAZO RARO

Días atrás, la comisión de Asuntos Constitucionales de la Legislatura tomó una decisión extraña, fuera de lo habitual: no aprobó el pliego de una nueva fiscal elevado por el Consejo de la Magistratura.

Se trata del caso de Silvina Nicholson, quien había sido seleccionada luego de los exámenes técnicos, pero no pasó el “filtro” de la política, que establecen los diputados.

El tema se debatió en la sesión, donde hubo un intento de defensa por parte de la diputada Tatiana Goic, quien esgrimió una cuestión de “género”, pero los fundamentos de los diputados Andrea Aguilera y Juan Pais fueron contundentes: dijeron que les asombraba el nivel de desconocimiento y falta de idoneidad de la aspirante.

Los comentarios posteriores en los pasillos legislativos y en el ámbito judicial no se hicieron esperar: hubo quienes dijeron que la mujer participó de la entrevista por zoom de manera relajada, porque consideraba que el examen ya lo había superado y ahora se trataba de una evaluación de su perfil.

Parece que a Nicholson la mataron a preguntas y que otros pliegos en ese tipo de situaciones no suelen afrontar preguntas tan exigentes. Incluso la comparación con la sesión del aspirante el STJ, Javier Raidan, se cae de madura: el hombre pasó la evaluación de manera muy tranquila, casi sin repreguntas.

Inevitablemente, comenzó a surgir el interrogante: ¿por qué los diputados quisieron bochar a Nicholson? Es clarísimo que la dirigencia política, cuando te quiere ayudar lo hace, y cuando te quiere matar, también. La respuesta final no está clara, y quedan en el aire una serie de preguntas: ¿a Nicholson le faltó un padrino, se había metido con alguien que no debía, o la política tendrá otro candidato mejor?

UNA PRUEBITA DE AMISTAD EN EL PRESUPUESTO

En Comodoro Rivadavia, para esta semana se espera el envío del proyecto de ampliación presupuestaria desde el Ejecutivo hacia el Concejo Deliberante, con un incremento de alrededor del 40% de los recursos que se generaron por la diferencia del tipo de cambio vigente desde diciembre. Será una buena de prueba para volver a testear la relación del intendente Othar Macharashvili con los concejales del oficialismo a raíz de un vínculo no del todo aceitado, a tal punto que desde Moreno 815 dividen al bloque propio entre ‘dialoguistas’ y ‘no dialoguistas’.

En la primera línea incluyen a Ariel Montenegro, Ezequiel Cufré, Mariela Aguilar y Gabriela Simunovic, pero en una línea no tan abierta ubican al presidente del bloque, Marcos Panquilto y a Maite Luque.

A propósito de Panquilto, hay quienes lo ubican con aspiraciones de cara a 2027, apuntando a convertirse a candidato a viceintendente de Maximiliano Sampaoli, de ahí que el juego propio del presidente de bloque, más su cercanía con Juan Pablo Luque, lo hacen ver como uno de los menos cercanos.

NO ERA PARA TANTO

Desde la oposición se preparan a desplegar discursos críticos en el momento en que toque tratar la ampliación presupuestaria. Uno de los más efervescentes hasta ahora ha sido el concejal Martín Gómez, quien suele chicanear al oficialismo con el mote de ‘juntos por el parche’, al que desafió en la sesión a anterior a que, de la mano con el ingreso de mayores recursos, presente un plan de obras públicas consistente.

Con relación al joven concejal, quedó en evidencia también el temperamento enojoso a partir de lo ocurrido en la sesión anterior, cuando despotricó con dureza contra el oficialismo por haber mocionado la vuelta a comisión del proyecto para producción de cannabis medicinal en Comodoro Rivadavia. En aquella oportunidad, criticó a los concejales del PJ por promover el “día de los comerciales” en lugar de ocuparse de temas de fondo.

Sin embargo, el mismo concejal reconoció este viernes que la reunión plenaria, junto a representantes de distintas instituciones vinculadas al tema, permitirá mejorar la iniciativa y alcanzar una normativa más completa, reconociendo el mismo concejal que “en este tipo de temas, no es conveniente apurarse”, lo cual sin dudas es cierto, a juzgar por los resultados. No hay que apurarse para aprobar normas que son de fondo, como tampoco habría que apurar los enojos, para no quedar en ‘off side’ rápidamente.

EL INTENDENTE Y EL VICE “EN SU MEJOR MOMENTO”

Volviendo al tema del presupuesto municipal, no se esperan mayores inconvenientes para la aprobación, más allá de que habrá algunas discusiones reservadas propias de este tipo de instancias y más por la porción del bloque oficialista que responde al exintendente Luque. En Moreno 815 confían en que el encargado de limar cualquier aspereza no será otro que el viceintendente, Maximiliano Sampaoli, con quien, se asegura, “está en el mejor momento de su relación con Othar”.

Una reunión mantenida entre ambos el último sábado sirvió para soldar aún más ese vínculo, tanto en lo que refiere a estrategias de índole institucional como política. En el primer caso, como se dijo, el tema presupuestario será parte de la agenda prioritaria en las próximas semanas, más aún teniendo en cuenta que parte de los mayores ingresos se destinarán a un plan de obra pública con el que el municipio pretende “relanzar” su gestión.

“Vamos a hacer obras ‘para toda la vida’, que duren”, cuentan desde el oficialismo, citando el slogan que empezará a leerse en la cartelería oficial. Y si bien reconocen que no podrán ser los grandes proyectos de infraestructura, sí se apunta a mejoras concretas en las condiciones de vida de la gente.

“No vamos a poder hacer el asfalto que dejó de hacer el gobierno nacional en la Fracción 14, pero sí vamos a poder hacer la vereda de hormigón, para que el vecino que baja del colectivo o de su auto pueda llegar a su casa de manera más cómoda”, señalaron como ejemplo.

EL PLAN ‘A’ Y EL PLAN ‘B’ POR LA PRESIDENCIA DEL PJ

La agenda entre ‘Othar y Maxi’ incluyó también un capítulo político, de importancia no menor. Por un lado, el sábado hubo una “reunión de unidad”, convocada por Gustavo Fita y Carlos Linares en la sede del sindicato de Viajantes, pero el intendente y su vice decidieron no asistir. Según trascendió, no vieron con buenos ojos que se hiciera en la base del actual diputado provincial, cuando ese tipo de encuentro debería promoverse en la sede del PJ.

Por otro lado, pudo saberse que Macharashvili y Sampaoli tendrían un plan que se divide en dos opciones, la A y la B, según cómo se desenvuelva el escenario político. En la opción de máxima, el hombre del sombrero insistirá en su pretensión de presidir el PJ provincial, mientras que Sampaoli iría por la conducción del Consejo de Localidad comodorense.

Si esa posibilidad no prospera, considerando que precisamente Linares y Fita son dos de las voces que se han opuesto a la alternativa de que el intendente presida el PJ, estarían dispuestos a ceder el terreno. “Que se queden con el partido, pero nosotros vamos a hacer un armado local, concentrado en la gestión municipal y desligándonos del PJ”, dijo uno de los testigos del encuentro.

Con esa estrategia, el peronismo perdería el municipio más fuerte de la provincia, mientras el armado municipal podría tener proyección a una estrategia futura, en la que no es inimaginable que Macharashvili termine integrado, de alguna forma, en el proyecto de partido provincial que impulsa el gobernador Nacho Torres. Falta mucho, pero no es descabellado.

“Si se da ese escenario, vamos a ver quién financia la campaña de 2025 y 2027 para el PJ”, advirtieron desde los pliegues cercanos al intendente, dando por sentado que los aportes de campaña suelen salir desde el municipio comodorense. No es una jugada menor, teniendo en cuenta que no habrá aportes nacionales y probablemente el gobierno de Javier Milei hará lo posible para recortar el financiamiento a los partidos políticos, en las elecciones legislativas del año próximo.

En una apretada síntesis, podría decirse que el intendente los correrá con la billetera.