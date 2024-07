Este miércoles, en el marco del acto por el Día de la Independencia del Gobierno en la provincia de Tucumán, se llevará a cabo el Pacto de Mayo.

En este contexto, el presidente de la Nación convocó a gobernadores, referentes políticos y expresidentes a ser parte del encuentro. Uno de ellos fue Alberto Fernández, sin embargo mediante una carta dirigida a Milei compartió sus motivos por los que declinó participar en el evento.

“Según es público y notorio, en esa oportunidad se pretende suscribir lo que el Gobierno Nacional ha denominado el “Acta de Mayo”, que conlleva un pacto en torno a una suerte de decálogo en el que se pretenden identificar objetivos que se acepten a modo de políticas de Estado”, comenzó diciendo en el comunicado que compartió en su cuenta de X.

"Las jubilaciones le han ganado un 4% a la inflación en el primer semestre del gobierno"

En tanto, se refirió a la frase que Milei dijo en una entrevista: "Amo ser el topo que destruye el Estado desde adentro". "Semejante afirmación deja al descubierto su objetivo de atentar contra las reglas que emanan de la Constitución Nacional en tanto ella no es otra cosa que el consenso social y político que en su momento dio vida al Estado en el que vivimos. En consecuencia, si usted busca “destruir” el Estado inexorablemente busca también quebrantar los mandatos constitucionales en los cuales aquél se fundamenta", señaló Fernández.

Torres no confirmó si participará del "Pacto de mayo" en la vigilia del 9 de Julio que anunció el Gobierno Nacional

“Leyendo la que han denominado “Acta de Mayo”, sus posibles firmantes dicen ser “representantes de las Provincias Unidas del Sur”. Confieso que no conozco semejante institución. Sé que nuestro Himno Nacional hace referencia a las “Provincias Unidas del Sur” porque fue escrito en 1812, cincuenta y un años antes de que nuestra Constitución Nacional fuera aprobada y en un contexto en el que el proceso independentista recién se

iniciaba”. agregó.

En este sentido, Alberto Fernández cuestionó por usar terminologías “preconstitucionales”. De esta manera, “encubriendo la verdadera intención de desconocer la Constitución Nacional”.

Por otra parte, señaló que "el texto del acta habla de “reconstituir las Bases de la Argentina”. La base de la Argentina es nuestra Constitución Nacional. Si quieren “reconstituir” esa base, ¿debo entender que

busca obviar o reformar la Constitución Nacional?"

Torres estará presente en Tucumán para la firma del Pacto de Mayo

En tanto, se refirió a los 10 puntos del Pacto de Mayo y sostuvo que "las diez propuestas que se consignan en el Acta de Mayo pueden, por no especificarse, obviar normas constitucionales y dar lugar a la ejecución de políticas muy nocivas para el pueblo argentino, máxime si se tiene en cuenta que el Congreso Nacional acaba de delegar funciones legislativas en un presidente que dice 'odiar el Estado'.

En cuanto a otra de sus dudas, el expresidente mencionó que "estamos de acuerdo con lograr el equilibrio fiscal. ¿Eso se logra reduciendo el gasto público al 25% del PIB como se dice en el ‘acta’?", se preguntó, comparándolo con otros países en el mundo.

Milei viaja a Tucumán para firmar el Pacto de Mayo ¿Qué gobernadores dirán presente?

“Queriendo llamar a la reflexión a quienes han sido convocados a firmar el 'Acta de Mayo', y agradeciendo la gentileza por la invitación que me han cursado, le comunico que no asistiré a las ceremonias conmemorativas de nuestra independencia para que de ningún modo pueda interpretarse que mi presencia avala propuestas peligrosamente imprecisas que puedan concretar objetivos no deseados por la mayoría de nuestra ciudadanía", concluyó.