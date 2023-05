“Sí, totalmente”, fue la respuesta del flamante candidato a intendente de Comodoro Rivadavia, cuando se le consultó si la ciudad “está preparada” para un intendente con disfluencia en el habla, tal la calificación técnica para personas que sufren un trastorno al momento de hablar, conocido como tartamudez.

“Uno viene con una crianza en estas condiciones y en esos tiempos no se hablaba de ‘bullyng’, sino de burlas y distintos estamentos y acciones en la vida me fue llevando a tener más seguridad y a mostrar que esto es una disfluencia –expresó Macharahsvili, en entrevista con Actualidad 2.0-. El que lo tome como una burla, es cuestión de él, pero yo no lo siento así y trato, cuando estoy expresándome, de concentrarme, en respirar mejor, pero no es una discapacidad o una imposibilidad para ocupar cargos públicos, o de cualquier otra índole”.

"Wado" de Pedro lanzó un spot en el que se muestra como candidato a Presidente

“En mi vida privada ocupé muchos otros cargos y actividades –añadió el candidato- les digo a todos que con perseverancia, con capacitación y con un acompañamiento social, como el que he tenido yo, no hay impedimentos. El que crea lo contrario, lo desafío a que me demuestre que con una disfluencia de este tipo, uno no es capaz de conducir una actividad”.

“Mis padres me hicieron repetir el primer año porque no quería rendir lección oral”

Al profundizar su reflexión, el viceintendente recordó sus tiempos de estudiante, con dos profesores que incluso tenían un inconveniente similar, que “eran personas espectaculares y con una formación cultural admirable. Ellos me hicieron ver la importancia de la formación y la inteligencia emocional, porque esto se produce cuando la emoción perturba el habla”.

Se perfila la disputa por la intendencia de Comodoro: Othar - Sampaoli contra Romero - Almirón

En ese marco, contó una anécdota personal, ya que al iniciar el primer año del secundario, tenía pánico escénico para exponer lecciones orales. “Mis padres fueron al colegio y le dijeron al profesor que me hiciera repetir de año”, contó, para valorar el aprendizaje que le marcó aquella experiencia:

“Le dijeron ‘hágalo repetir de año’ y esa acción me hizo ver que debía superarme y ser similar a los demás, con las mismas obligaciones que los demás –valoró- y no que esta disfluencia no me podía dar ventajas. Hice el primer año de vuelta y hoy tengo dos celebraciones de aniversario de egresados, con un grupo y con el otro”, contó divertido.

“El pánico se vence con esfuerzo y afrontándolo, por eso valoro mucho lo que hace Wado De Pedro –añadió-, porque he visto videos de cuando era más joven y se trababa mucho más, porque estas cosas se generan por traumas emocionales y él lo fue superando, por lo que hoy es un dirigente muy respetado”.

Luque confirmó que Macharashvilli será el candidato a intendente de Comodoro junto a Sampaoli como vice

Trabajar por la inclusión

Mararshvili también reconoció que el conocer el problema por dentro lo lleva a impulsar en su proyecto políticas de inclusión:

“Yo recorro los colegios y veo que hay muchos jóvenes y chicos con distintos problemas y debemos trabajar en esto, para que sean incluidos a partir del esfuerzo y no ser tratados como ‘diferentes’. Por eso tenemos un programa muy ambicioso, en lo que hace a discapacidad y a la inclusión, que va a contener a muchos más chicos de lo que estamos haciendo hoy”.