Ongarato dijo que “es un tremendo dilema” elegir entre Massa o Milei pero se mostró más cerca del libertario

“Es un tremendo dilema el que se nos plantea” dijo este martes el intendente de Esquel y referente del radicalismo cordillerano, Sergio Ongarato, al referirse a la postura que deberán tomar desde su partido de cara al balotaje entre los candidatos a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa y de La Libertad Avanza, Javier Milei.

Si bien reveló que “lo estamos discutiendo con los amigos políticos”, Ongarato opinó a título personal que “estamos ante una situación doblemente compleja” y explicó: “por un lado tenemos a alguien que viene de fuera de la política que ha dicho cosas que no me caen simpáticas, porque no me considero casta. Y por el otro lado está el virtual presidente de la Nación, responsable de la economía que está volando por el aire y es el responsable de la pobreza que afecta a las familias”.

Sin embargo, en una entrevista con Radio Chubut, el también diputado provincial electo de Juntos por el Cambio aseguró estar más cerca al líder libertario. “Podría decirse que estoy un poco más cerca pero no lo he resuelto”, aclaró.

Al hablar de Milei, Ongarato reconoció que “tuvo expresiones que me molestaron, aunque ahora planteó un borrón y cuenta nueva, así que veremos cómo es eso”. En tanto que respecto a Massa insistió en considerarlo como el máximo responsable de la crisis económica. “Veo todos los días el deterioro del poder adquisitivo de mi familia y ni que hablar del que está en el límite de comer o no comer y no come y el responsable es Sergio Massa”, afirmó.

Agregando que Massa pertenece “a un gobierno donde el presidente se ha borrado y la vicepresidente dice que no la escuchan”. Por eso opinó que “haber sacado el 36% de los votos, es realmente increíble”. También consideró como “una estrategia engañosa” a la quita del impuesto a las ganancias “porque lo licua la inflación”.

Finalmente, y hablando de quienes votaron por la candidata a presidente de Juntos por el Cambio Patricia Bullrich, expresó que “votan pensando a conciencia, en el futuro propio y del país y no porque algún dirigente se lo señale”.