Milei: "Es un día histórico, venimos a disputarle el poder a los nefastos de la democracia"

Tras confirmar una segunda vuelta, Javier Milei aseguró: ”Hace dos años si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta por la presidencia no lo hubiéramos creído. Estamos ante un hecho histórico. Le venimos a disputar el poder a lo nefasto de la democracia moderna".

Guillermo Franco, asesor del candidato Javier Milei, confirmó en rueda de prensa -cerca de las 18.30 horas- que el proceso electoral “se ha desarrollado con normalidad”.

"No hay ningún dato, el proceso electoral fue normal, y sobre las roturas de boleta hicimos las denuncias. Tenemos que esperar las próximas horas porque es elección pareja. No hay boca de urna pero todos creemos que habrá segunda vuelta", señaló.

A continuación, Franco confirmó que “ha habido como en todos estos procesos electorales con boletas de papel trapisondas, ya hemos hecho la denuncia en la justicia por rotura de boletas, dijo tras precisar que se realizaron unas "4.500 denuncias por robo de boletas y roturas en distintas partes del país.

“ES UN VERDADERO LOGRO HISTÓRICO”

El candidato a presidenta de Libertad Avanza, Javier Milei, afirmó desde el búnker el logro obtenido de pasar a una segunda vuelta.

“Hace dos años si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta por la presidencia no lo hubiéramos creído. Estamos ante un hecho histórico”, afirmó tras destacar que “es el esfuerzo de las personas que impulsaron por los derechos de la libertad”.

“Le venimos a disputar el poder a los nefastos de la democracia moderna. Hemos hecho la mejor elección para el liberalismo", agregó.

Y cuestionó que "más allá de nuestras diferencias, tenemos que entender que enfrente tenemos una organización criminal. El kirchnerismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Insaurralde no es la excepción, sino la regla de un modelo diseñado para beneficiarse a costa nuestra”.

“No podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. O cambiamos o nos hundimos”, destacó Milei.

El candidato a presidente por la Libertad Avanza afirmó que “esta elección no se trata de mí, sino de ustedes, sus hijos, de sus padres y nietos. El kirchnerismo hará todo lo posible para seguir en el poder, abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero, ellos van a mentir y a ensuciar, no se equivoquen, no venimos a quitar derechos sino a terminar con privilegios. Vamos en noviembre por la gloria”, concluyó.

SEGUNDA VUELTA DE LA LIBERTAD AVANZA

Tras confirmarse la segunda vuelta entre los candidatos de Unión por la Patria, Sergio Massa y Javier Milei desde la Libertad Avanza. Victoria Villarruel se manifestó con mucha expectativa al pasar a balotaje.

"En noviembre vamos por la epopeya, para darle al último argentino la chance de respetarle su libertad, que respeten su propiedad, que haya justicia y educación. En el balotaje vamos por el triunfo, vamos por todo con la alegría", dijo Villarruel en declaraciones en el búnker.

“Estamos contentos de que le estamos peleando al oficialismo en parte de su electorado, si no también estamos planteando el debate de ideas. Para nosotros es una victoria”, agregó.

Finalmente, Villaroel destacó-en diálogo con Télam- que Milei está "súper fuerte" y añadió: "Estamos muy contentos de verdad. En dos años logramos lo que no logró nadie en este país".