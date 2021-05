El diputado provincial Carlos Eliceche, presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente, estuvo el fin de semana en Gastre, donde se reunió con referentes del PJ de la Meseta del Chubut para hablar del rechazo legislativo a la Iniciativa Popular y analizar las posibles perspectivas para la habilitación de la minería en la región.

“Nos reunimos en Gastre con compañeros de distintos lugares de la Meseta analizando las problemáticas de la región. Continuaremos trabajando para mejorar la calidad de la región”, dijo Eliceche al respecto, a través de su cuenta de Twitter.

“El sábado estuvimos reunidos con el diputado provincial Carlos Eliceche en Gastre”, precisó Héctor Ferrari, dirigente del PJ en Paso del Sapo, en declaraciones a LU17 de Puerto Madryn. “El temario fue la acontecido en la Legislatura con la Iniciativa Popular, el rechazo, y lo que viene hacia adelante. También hablamos de la cuestión política de fondo”, detalló.

Invitación

En este marco, Ferrari dijo que con el rechazo legislativo a la Iniciativa Popular contra la minería “se ha dado un paso fundamental para empezar a proyectar y proponer”, ya que “nosotros siempre reclamamos por el desarrollo” de la región. Y desde el PJ de la Meseta, dijo el dirigente de la región, se invitó a todos los integrantes de la Comisión de Desarrollo Económico, Recursos Naturales y Medio Ambiente a recorrer la zona y a dialogar con los dirigentes y vecinos locales.

La Comisión es la que emitió el dictamen de rechazo a la Iniciativa Popular y que hace pocas semanas había emitido un dictamen a favor del proyecto de ley de zonificación minera que no fue tratado aún por la Legislatura.

Contraste

Ferrari valoró la presencia de Eliceche y la contrastó con las ausencias del presidente del PJ en Chubut, Carlos Linares, y de la legisladora Leila Lloyd Jones que, a diferencia del pasado reciente, expresan hoy una posición contraria a la minería.

El dirigente de la Meseta dijo que Linares y Lloyd Jones “nunca” los visitaron en la región y agregó: “De Carlos Eliceche pueden criticar cosas, pero él siempre caminó la Meseta. Y tuvo el gesto de venir a visitarnos”.

“Todos toman posición pero desde su ciudad, desde su barrio, desde su cuadra, para quedar bien con el vecino. Pero la verdad es que tienen que venir acá y charlar con la gente, con los que están de acuerdo, con los que no saben del tema, con los que no están de acuerdo”, enfatizó.

Y añadió: “En lo que coincidimos todos es en que acá no hay desarrollo, solamente empleo público, industrias no hay. Podrían opinar pero usando sentido común”.

Al respecto, dijo que desde el PJ de la Meseta “le ofrecimos a Eliceche y a todos los integrantes de la Comisión de Recursos Naturales (de la Legislatura) que vengan, que recorran la Meseta. Y nosotros si queremos fortalecer la lucha, porque esto es una lucha día a día, los testimonios nuestros suman mucho porque conocemos de lo que queremos vivir, cómo queremos vivir, cómo queremos explotar los recursos”.

Cara a cara

“Con nosotros hablando cara a cara van a tener menos posibilidades de equivocarse. Si se vota a favor o en contra de un tema sin conocerlo, también es un perjuicio. No dejaría nada de beneficioso”, consideró. Y agregó que “Nosotros nos ofrecemos a colaborar, a difundir, a presentar propuestas, ideas. Eliceche también tienen nos expresó la predisposición para que sigamos charlando, dándoles el ejemplo a los diputados que han decidido por cortes de ruta y no por venir a charlar con nosotros".

Dejó en claro que el actual legislador del bloque unipersonal “Visión Peronista” fue “el único diputado que se ofreció a venir porque a él le interesó siempre que la zona más desprotegida tiene que estar en la discusión”. Y analizó: “La mezquindad política también nos ha pasado por encima, porque no puede ser que siendo un tema tan importante no tengamos a nadie sentado en una banca a nivel legislativo. Es un error de la política que no deja trascender temas de la Meseta por no tener representatividad. También se habló de eso”.

Consultado sobre los cortes de ruta de sectores antimineros, respondió: “Predomina la demagogia, la victimización, predomina salir a culpar a diputados que pensaron en otra región”.

“Merecíamos una atención porque se trata de algo que va a durar muchos años como desarrollo. Y me parece que si hoy la Meseta no tiene representatividad, (Eliceche) se puso el compromiso al hombro y llevó a la Legislatura el consenso, yo lo celebro, lo aplaudo”, agregó.

“Hay gente que parece que esperaba una sola respuesta en la Legislatura. Son rivalidades que vienen desde hace 18 o 20 años. Y no creo que estén preparados para aceptar que la democracia existe”, finalizó.