El presidente de la Nación, Javier Milei, volvió a hacerle un insólito ofrecimiento a Alberto Fernández. Ya en enero pasado, cuando el exmandatario debía viajar a España, se ofreció a cuidar a su perro “Dylan”. Y en las últimas horas, reiteró la propuesta.

Sin embargo, esta vez, la proposición surge en medio de la grave denuncia contra el exmandatario nacional por violencia de género contra su expareja, Fabiola Yañez.

La oferta del mandatario libertario surgió horas después de que Fernández fuera imputado por la Justicia por delitos de lesiones graves contra la ex primera dama, doblemente agravadas por el vínculo.

Ni lento ni perezoso: Alberto Fernández habría engañado a Fabiola Yañez con la "CM de Dylan"

"Alberto, del mismo modo como te he ofrecido cuando te fuiste a España cuidarte a Dylan, vuelvo a reiterarte que él será bienvenido para que lo cuidemos en la familia de las fuerzas del cielo", expresó Milei a través de su cuenta en “X” al invitar a la mascota del ex presidente a vivir en la Quinta de Olivos junto a sus perros.

FERNÁNDEZ IMPUTADO

El fiscal federal, Ramiro González, imputó al ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, por los delitos de lesiones graves doblemente agravadas por el vínculo y por darse en un contexto de género y amenazas coactivas en perjuicio de su ex pareja y ex primera dama, Fabiola Yañez, quien denunció las agresiones.

La drástica decisión que tomó Fabiola con "Calabaza" por una orden de Alberto Fernández: "Es un perro de .."

Durante la imputación, el funcionario explicó que la ex primera dama “sufrió una relación atravesada por hostigamiento, acoso psicológico y agresiones físicas en un contexto de violencia de género e intrafamiliar” sobre una “relación asimétrica y desigual de poder que se ha desarrollado a lo largo del tiempo, la cual se vio acrecentada exponencialmente por la elección de Fernández como Presidente de la Nación y el ejercicio del cargo”.

Finalmente, el fiscal describió durante la audiencia del miércoles nueve hechos de violencia contra Yañez y dispuso una treintena de medidas de prueba.