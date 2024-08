La drástica decisión que tomó Fabiola con "Calabaza" por una orden de Alberto Fernández: "Es un perro de .."

Tras la denuncia de Fabiola Yáñez a Alberto Fernández por violencia de género, salieron a la luz diversos episodios que evidenciarían un patrón de comportamiento machista y abusivo por parte del expresidente.

Uno de estos casos involucra a "Calabaza", el perro de raza pomerania que Yáñez tenía antes de iniciar su relación con Fernández.

Según confirmaron fuentes cercanas a la ex primera dama, Fernández no toleraba que su pareja tuviera un can de raza pequeña y le habría exigido que se deshiciera del animal.

Victoria Villarruel: "La entrevista de Fabiola no significa nada para los que vimos morir a nuestros familiares"

"Es un perro de puta", habría dicho Fernández, en un gesto que la propia Yáñez calificó como machista y que la habría obligado a regalar a Calabaza. El argumento esgrimido para justificar la decisión fue que el perro "se llevaba mal" con Dylan, el collie que Fernández tenía desde antes de llegar a la Casa Rosada.

Este episodio se enmarca en el relato que Yáñez comenzó a desglosar en la última semana sobre la "violencia y las agresiones físicas y simbólicas" que debió soportar durante su convivencia con el expresidente, tal como consta en la denuncia que interpuso ante la Justicia Federal.

Consultada recientemente por Infobae, Yáñez expresó su tristeza por haber tenido que desprenderse de Calabaza, una raza de perro pequeño y esponjoso, conocida por su apariencia encantadora. Según trascendió, el can se encuentra actualmente bajo el cuidado de un familiar de la ex primera dama.