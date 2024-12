El cronograma de vacaciones “austero” para los integrantes del Gabinete Nacional de Javier Milei fue definido en las últimas horas. Se estableció que no deberán superar los 15 días como máximo, que deberán coordinar para no ausentarse en los mismos períodos y que no podrán viajar a determinados destinos turísticos.

Los destinos prohibidos para que los funcionarios viajen son Miami y Nueva York, en Estados Unidos, y Punta del Este, en Uruguay.

Sin embargo, Brasil y el Caribe están autorizados. Algunos ministros ya tienen sus pasajes, mientras que otros, como Guillermo Francos, aún no los tienen definidos, según publica TN.

Los integrantes del Gabinete se podrán tomar descansos luego de Navidad y durante enero.

Los funcionarios, según trascendió oficialmente, van a tener que coordinar fechas para no ausentarse en los mismos períodos y tendrán que dejar equipos que respondan ante cualquier necesidad.

Los ministros también están al tanto de que, si ocurre alguna eventualidad, van a tener que trabajar desde donde se encuentren.

Por su parte, el presidente de la Nación no tiene planes para el verano. “Es una máquina de trabajar”, dijeron desde Balcarce 50. No obstante, tiene previsto viajar el 20 de enero a Estados Unidos, para estar presente en la asunción presidencial de Donald Trump.

Con información de Noticias Argentinas, editada y redactada por un periodista de ADNSUR