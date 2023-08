Javier Milei, líder de La Libertad Avanza, fulminó a Lali Espósito, tras las críticas recibidas, luego de los resultados de las PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias) que decretaron una arrasadora elección del candidato libertario.

En este sentido Lali utilizó sus redes sociales y expresó sus sensaciones ante la sorpresa que generó la votación en Argentina y que dejó dudas de cara a las generales del próximo 22 de octubre.

“Qué peligroso. Qué triste”, escribió la artista en su cuenta de X, ante la elección de Milei, durante las PASO.

Sin embargo, luego aclaró: “No me pone para nada mal que me "bardeen" por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un ANTI-DERECHO. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente”.

“Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del "otro bando" y del único bando que voy a estar SIEMPRE (dentro del panorama decadente político y económico en el que estamos) es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos”, añadió.

“Aunque sea eso me queda como votante joven argentina responsable, que no piensa en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, obvio. Es lo más "cómodo" pero no soy así Asique...Si! Para mi es realmente triste y peligroso votar a un Anti-Derecho semejante. Eso opino”, expresó Lali Espósito.

Por último, señaló: “Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada no una candidata ni nada. Relajen! Un beso respetuoso para todos”.

En tanto, Jonathan Viale en su programa de Radio Rivadavia, charló con Javier Mieli y le consultó respecto a las opiniones de Lali. Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza, la fulminó con su respuesta.

“No sé quien es. Yo escucho los Rolling Stones”, lanzó. “O escucho ópera, entonces no soy muy idóneo de la música popular”, añadió.