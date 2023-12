El Decreto 70/2023 anunciado por Milei el pasado miércoles 20 de diciembre, sigue generando rechazos. Tanto la población, como organizaciones sociales y sindicales manifestaron su negativa al Decreto de Necesidad y Urgencia que plantea una desregulación de la economía.

En este sentido, Javier Milei, dijo que si rechazan el DNU en el Congreso, llamaría a un plebiscito. Así lo indicó el presidente argentino en una entrevista con el periodista Luis Majul y que se emitió por La Nación +.

“Que los legisladores me expliquen por qué el Congreso se pone en contra de algo que le hace bien a la gente”, señaló el mandatario nacional. Por otra parte, se refirió a quienes anunciaron que van a rechazar el Decreto y sostuvo que el problema es que no les gusta, pero no lo pueden decir abiertamente o quieren hacer algún negocio con alguna ley y con el DNU no pueden morder.”

DE QUÉ TRATA UN PLEBISCITO

Según informó Infobae, un plebiscito es un mecanismo de participación ciudadana y sirve como instrumento de consulta directa de los votantes, ante un hecho de importancia que compromete el destino nacional.

En tanto, la Constitución Nacional establece que tanto el presidente como el Congreso pueden llevar a cabo una consulta popular respecto a temas de interés general. Sin embargo, debe ser de forma no vinculante, lo que establece que el voto no es obligatorio.

Cabe aclarar que para poder lograr la convocatoria al plebiscito, ambas cámaras deben aprobar una ley de convocatoria que tenga la mayoría de los votos de los legisladores.

CUÁNDO SE UTILIZÓ EL PLEBISCITO EN ARGENTINA

Según informó La Nación, en el país este mecanismo se utilizó en dos oportunidades y ambas se dieron en un marco de conflictos territoriales con Chile. En este sentido el primero fue el 30 de abril de 1902, cuando a través de un plebiscito, los pobladores del valle 16 de octubre, en Río Corintos, decidieron con su voto la pertenencia argentina, en lo que actualmente es Chubut.

Mientras que el otro, se realizó el 25 de noviembre de 1984, con el objetivo de conocer la decisión de la población de aceptar o rechazar el Tratado de Paz y Amistad con Chile, en el Conflicto del Beagle.