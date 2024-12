Milei: “Hay que ganarles a los zurdos y terminar de una vez por todas con la basura del socialismo"

Javier Milei concluyó este miércoles la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en el Hotel Hilton de Buenos Aires, donde proclamó en su discurso que lidera el "mejor gobierno de la historia".

En medio de las crecientes tensiones con el PRO y la UCR debido al fracaso del proyecto Ficha Limpia y el debate sobre el temario de las sesiones extraordinarias, Javier Milei afirmó que le "importa un rábano la opinión de los políticos sobre casi todos los temas".

Además, enfatizó que someterse a la exigencia de las formas sería como "levantar una bandera blanca frente a un enemigo inclemente", argumentando que "el fuego se combate con fuego" y que, si se les acusa de violentos, eso es simplemente una reacción a 100 años de atropellos.

El jefe de Estado expresó su descontento hacia los políticos, a los cuales considera "mediocres y tibios", quienes se enfocan más en las formas que en los resultados, señalando que, a pesar de haber sido opositores al kirchnerismo, no han logrado triunfar en sus intentos. En este contexto, hizo un llamado contundente: "Menos palabras y más resultados".

“Somos escépticos del diálogo, porque no nos interesa continuar con los famosos consensos de la política que no son más que pactos para seguir viviendo del pagador de impuestos. Hemos venido a romper con todos esos mal llamados consensos porque fueron acuerdos internos entre la clase política sin consultar al ciudadano que es el que paga la fiesta. Lo que ellos llaman consenso es el acuerdo entre quienes quieren mantener el status quo de privilegios para los políticos. No puede haber consenso entre el bien y el mal, entre lo moral y lo inmoral”, reconoció Milei.

En ese tenor, dijo que varios políticos “están obsesionados con las formas y la tolerancia, y para ellos levantar la voz es peor que la violación sistemática de nuestros derechos fundamentales”.

“Tenemos una oportunidad histórica para empezar a cambiar el mundo, no alcanza con gestionar bien y organizarse políticamente, es necesario dar la batalla cultural y CPAC tiene un rol fundamental para coordinar eso internacionalmente y que los zurdos no entren por ningún lado”, puntualizó.

Por último, afirmó: “Hay que ganarles a los zurdos y terminar de una vez por todas con la basura del socialismo”.