Federico Massoni, titular de la cartera de Seguridad chubutense, consideró que el planteo de la diputada Leila Lloyd Jones -para que fuerzas federales intervengan en la política- lo hace "con un alto desconocimiento jurídico y social". "Ahora se preocupa de la situación delictual y dice que las fuerzas federales tienen que venir, pero era una de las que planteaba -cuando yo tenía convenio con las fuerzas federales, 'como puede ser que Gendarmería esté patrullando los barrios de Trelew y Comodoro', decía cuando concejal", recordó.

"Estoy completamente de acuerdo que el trabajo para combatir la inseguridad lo realicemos en todos los actores, incluso las fuerzas federales, pero la Ministra Nacional dijo que no quería firmar el convenio para mandar fuerzas a Chubut", expresó en declaraciones a Radio Chubut

Si bien destacó el accionar de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en la custodia de las terminales aéreas, consideró que no están preparadas porque no tienen el volumen de gente suficiente para colaborar en el terreno.

"Hace tres años que pido que vengan las fuerzas federales, a trabajar en conjunto con nosotros, pero no la PSA, sino Gendarmería... Me gustaría que vengan y saquen a los que están usurpando los parques nacionales, que son patrimonio no solo de los chubutenses sino de toda la humanidad, y que cuando hay un corte de ruta vengan las fuerzas federales y los desplacen, y nos garanticen el cumplimiento de la Constitución Nacional, combatiendo lo que dice el código penal, que no se puede impedir a alguien la libre circulación".

Aclaró que no se debería "declarar la emergencia en seguridad, sino firmar un convenio de colaboración" para que puedan intervenir las fueras federales de forma conjunta con las provinciales, reiterando que un acuerdo de ese tipo es lo que está pidiendo hace algunos años.