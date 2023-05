El intendente de Trelew Adrián Maderna confirmó sus intenciones de ser candidato a gobernador y presentarse a las elecciones provinciales el 30 de julio. Tras días de ausencia en la ciudad y luego de una recorrida de obras anticipó que “seguramente el día 26 (mayo) vamos a estar avanzando con una formalidad” dijo, en relación a su candidatura. Y para que no queden dudas remató afirmando que “estamos con intenciones”.

Además, y tal como lo anticipó este fin de semana ADNSUR, indicó que su postulación se podría dar por el partido provincial Renovación y Desarrollo. “Tenemos una alternativa de trabajar con lo que es el partido Renovación y Desarrollo que ya viene participando de las últimas elecciones”, sostuvo en referencia a las elecciones municipales realizadas en Trelew el 16 de abril.

También Maderna volvió a marcar sus diferencias, a esta altura irreconciliables con la figura del gobernador Mariano Arcioni. Al indicar que “nuestro jefe político no es el gobernador, de otros sí”, disparó. Y agregó: “no significa que tengamos alguna pelea personal, nuestro jefe político no es Arcioni. El jefe político de otro espacio es Arcioni, nosotros ya marcamos nuestra postura” afirmó.

Dijo además Maderna que con su postulación “no estamos especulando absolutamente nada, porque no es la idea esto para negociar una candidatura con otro partido. Nunca fue mi característica” declaró. Por eso remarcó que “quiero ser muy medido, principalmente no generar enfrentamientos, voy a decir la cosas que tenga que expresar cuando sea el debido momento para aclarar como son las circunstancias”, señaló ante los distintos medios de Trelew.

“Hay una propuesta para que yo sea candidato” afirmó. Y remarcó que “vamos a seguir charlando con compañeros de diferentes puntos toda la provincia”. En ese marco reveló que “ya venimos hablando con referentes de diferentes puntos de la provincia. Por ejemplo, con Javier Comparada en Esquel que lo vamos a ratificar dentro del espacio. Asimismo, tenemos al compañero Miguel Mongilardi que está trabajando en Río Senguer, hay diferentes compañeros en Gualjaina como Trejo, en José San Martin como Adrián Monsalvo. Son compañeros que venimos ya charlando desde hace mucho tiempo”.

“Uno siempre hace política, no quiero dejar cuestiones sueltas porque tenemos una prioridad que es la gestión” también recalcó.

Y consultado sobre su relación con el justicialismo indicó: “el PJ es un partido, después hay un frente que está compuesto por otros partidos y por otra persona que nosotros ya dijimos que no íbamos a participar y no lo hicimos en las elecciones anteriores y no lo vamos a hacer ahora” remarcó.

Además, y en cuanto a si mantuvo contactos con referentes del PJ, reveló que “con Ricardo (Sastre) no he hablado en los últimos tiempos”, aunque reconoció que sí lo hizo con el intendente de Comodoro Rivadavia y candidato a gobernador Juan Pablo Luque. “Con Luque tuve una conversación telefónica de unos minutos y después no he hablado con nadie más”, indicó.

Y aprovechó para cuestionar cómo se definió la fórmula Luque-Sastre en relación a que muchos dirigentes quedaron fuera de esa decisión. “Es lo que nos expresan los compañeros” dijo, aunque remarcó que “yo no quiero criticar a nadie por los medios, prefiero hacerlo cara a cara en forma personal si se da la oportunidad”.

Para finalizar afirmó que “después del 26, voy a poder expresar lo que uno tiene proyectado. Esto no es contra nadie, al contrario, es para construir”.