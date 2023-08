El intendente electo de Comodoro Rivadavia, Othar Macharashvili, bajó un poco las ansiedades respecto de la ‘transición’ con su antecesor, Juan Pablo Luque, al afirmar que ambos forman parte de una misma gestión y no habrá disrupciones, por lo que enfatizó que hoy la prioridad es la elaboración conjunta del presupuesto 2024. El efecto de la inflación y el riesgo para la obra pública, ante las dos licitaciones que quedaron desiertas en los últimos días, se transformó en uno de los temas urgentes.

“Tenemos obras proyectadas y los recursos para licitarlas, pero la incertidumbre que tienen las empresas constructoras por falta de previsibilidad en los costos ha provocado este problema, a raíz de la inflación –advirtió, en diálogo con Actualidad 2.0, por radio Del Mar-. Debemos ver cómo se pueden iniciar para darles continuidad en el presupuesto 2024”.

Alberto Fernández analiza extender la cuarentena obligatoria y declarar el estado de sitio en Argentina

Respecto de la transición con Juan Pablo Luque, Macharashvili la enmarcó como parte del vínculo que hoy mantiene con distintas áreas del municipio y la gestión de la que él forma parte como vice intendente:

“Nosotros venimos con una continuidad de gestión política y técnica, pueden cambiar improntas, pero eso se va haciendo en forma gradual, charlando con los funcionarios que están hoy y con los empleados de distintos sectores. Esa transición se viene haciendo desde hace tiempo, hoy vemos algunas cosas en forma distinta y las iremos plasmando en forma gradual, no en forma disruptiva como puede ser un cambio de gestión política, de distintos signos”.

EL NOMBRE QUE QUIERE PARA ECONOMÍA Y EL ROL DE VICE INTENDENTE COMO UN COORDINADOR DE GABINETE

Cambios en el reintegro de $ 700 para AUH y jubilados

Macharasvili insistió en que su impronta en la gestión se verá “cuando esté en funciones, en los hechos y no en la declamación”. Ante una pregunta en torno de bromba, de si sólo se vería con Luque el día que le entregue las llaves del despacho, respondió.

“Vengo charlando desde antes de ser intendente electo con muchos secretarios, directores y empleados. Esa es mi impronta, con participación y charla activa con distintos sectores y con la comunidad. Con Maxi (Sampaoli, su viceintendente) hemos acordado que va a ser un municipio con mayor participación y un vìnculo mucho más estrecho entre el intendente y el presidente del Concejo”.

En ese marco, planteó que la función del vice intendente será mucho más activa que la de solamente ejercer la presidencia del Concejo. “Va a tener una función como un coordinador, por la gestión que ya viene realizando, va a trabajar conmigo día a día, como un secretario coordinador o como le quieran llamar, no me preocupan los títulos, pero será un vínculo directo entre nosotros, en el día a día”.

Alberto Fernández sobre minería: "Logramos que en la meseta de Chubut se explote oro y plata"

Macharashvili se negó a dar nombres de sus futuros colaboradores en el gabinete municipal. “Falta mucho tiempo para el 10 de diciembre, yo respeto mucho a quienes están en funciones y si se cambia alguno, en su momento lo daremos a conocer. Algunos pueden seguir o no, lo veremos en su momento con Maxi Sampaoli el modo en que se rearma el ejecutivo, veremos si se mantienen las mismas secretarías o no, estamos en esa planificación”.

“Sí, totalmente”, respondió ante la consulta de si le gustaría que continúe como secretario de Economía el actual funcionario, Germán Issa Pfister. El está en una evaluación de cuál será su rol en la próxima gestión, pero va a seguir participando en el desarrollo de esta transformación, donde él fue una pieza muy importante”.

Confirmaron cuándo finalizan las clases y el inicio del ciclo lectivo 2020 en Chubut

“LUQUE VA A SEGUIR EN POLITICA, PERO EL PERONISMO SE DEBE UN DEBATE AMPLIO”

Al ser consultado sobre el rol que imagina para el actual intendente, opinó que “Luque va a seguir participando en política. ¿Si debe presidir el PJ? Eso es una cuestión personal que deberá resolver él”.

De inmediato, Macharahsvili propuso un debate amplio dentro del peronismo provincial, al referir que hay muchos sectores que dicen que “a los de la cuenca (San Jorge) no los quiero ver más en Fontana 50”, en referencia a dirigentes de Comodoro como candidatos a la gobernación.

“Esto se dice mucho y son cuestiones internas que debemos debatirlas puertas para adentro, pero con las puertas bien abiertas para que participen todos –afirmó-. Y el que no participe, que no salga después a cacarear por afuera”.

Salió el nuevo DNU en Chubut: la circulación en Comodoro y Rada Tilly será hasta las 19 horas

Con relación al gobernador electo, Ignacio Torres, indicó que ya han tenido charlas informales y están elaborando un plan de reuniones de análisis técnico.

“Estamos convencidos de que no nos vamos a salvar solos, no creo en aquellos que dicen ‘vienen por todo’, porque eso provocaría un perjuicio tanto para los que vengan como para los que estamos. Debemos poner la inteligencia política y emocional sobre la mesa, para trabajar juntos. Creo que Comodoro Rivadavia, que provee la mayor carga de energía, en sus distintas formas, hacia todo el país debe tener la recompensa, en una provincia que es la que menos aportes recibe del Tesoro Nacional, porque no se hicieron bien las gestiones necesarias”.

Finalmente, auguró que la relación con el futuro gobernador Torres va a ser “un vínculo adulto entre dos funcionarios, que deberemos trabajar en una misma meta, para que esta provincia siga saneándose y creciendo, para que vengan inversiones y generen más puestos laborales. Y para que este municipio siga su transformación y su pujanza, para beneficio de la gente”.