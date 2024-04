Macharashvili marchó en defensa de la educación pública: “Estoy orgulloso de los comodorenses"

Tal como sucedió en diversos puntos del país, este martes por la tarde, Comodoro Rivadavia, fue testigo de una masiva movilización en defensa de la educación pública, que tuvo su punto de inicio en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), en Km. 4, y finalizó con un acto en la plaza de la Escuela N° 83, donde la rectora de la casa de altos estudios, Lidia Blanco, y Gloria Herrera, en representación del Interclaustro, leyeron distintos documentos.

En ese contexto, Macharashvili destacó que “es un día importante porque la gente salió a defender el derecho a estudiar y a reclamar por el financiamiento de la educación pública, en este caso de la universidad, que genera esa movilidad social ascendente, que es lo que hizo grande a este país”.

Continuando en ese tenor, remarcó que “lo que se busca es que las universidades y la educación pública en general, tengan el financiamiento que corresponde, lo que no implica que no se auditen ni que no haya control”.

Mientras que en relación al aporte que realizan las instituciones de altos estudios en el interior del país, sostuvo que “las universidades patagónicas tienen una gran importancia geopolítica y consolidan el conocimiento, la formación y la investigación. Por eso, -resaltó-, es importante que estén los vecinos, los gremios y las organizaciones sociales y que todos hagan propio este reclamo”.

Respecto a la gran convocatoria de estas marchas en todo el país, el mandatario comodorense indicó que “el gobierno nacional ya tomó nota de esto y creemos que se van a abrir las mesas de diálogo y de trabajo conjunto para lograr que las universidades públicas no sean tomadas como espacios de adoctrinamiento”.

Finalmente, Macharashvili enfatizó que “estoy orgulloso de que los comodorenses defiendan la educación pública”, al agregar que “vamos a continuar con esta defensa, porque una sociedad sin conocimiento no tiene futuro”.

“Nuestra universidad es del pueblo”

Por su parte, Lidia Blanco señaló que “la universidad pública tiene una función social muy importante”, al expresar que “hace realidad sueños y ayuda a mejorar la calidad de vida de la gente. Esta defensa de la educación pública –expresó- tiene como fundamento algo esencial: el acceso de las mayorías a la misma, con libertad y equidad. Seguiremos luchando, siempre de manera democrática y pacífica”.

“Estamos próximos a cumplir los primeros 50 años y contamos con más de 20 mil estudiantes. No nos avergüenza decir que somos una universidad periférica y que estamos en la Patagonia, formando profesionales para el desarrollo tecnológico, político y social de nuestra región”, expresó.

En esa línea, afirmó que “la UNPSJB, a lo largo de su historia, ha compartido sus profesionales y sus investigadores con otros lugares del país y del mundo. Es un espacio donde se forma talento humano que es codiciado por distintos ámbitos, públicos y privados, tanto en Argentina como en el exterior. Nuestra universidad, es del pueblo y debemos defenderla, como a cada una de las universidades públicas que cumplen ese rol esencial para la comunidad en cada rincón del país”, concluyó Blanco.