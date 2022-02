El intendente Juan Pablo Luque participó este domingo de la Expo Ganadera que se desarrolló en el predio de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia, y manifestó que "integrar las problemáticas que aquejan a los productores y productoras de la meseta, de la cordillera, del valle y de la región sur de Chubut es una tarea urgente".

El evento, que juntó la 84° Exposición Ganadera y Afines y la 42° Feria del Carnero a Campo, tuvo al intendente comoo partícipe de la entrega de premios y distinciones otorgados a destacados dirigentes y productores rurales.

En este marco, el jefe comunal destacó que la Exposición Rural de Comodoro Rivadavia es casi un ritual que congrega a toda una región y que reúne a personas dedicadas al trabajo duro del campo.

“La Rural no se vive solamente como un espacio de demostración productiva, no es únicamente un hecho mercantil. La exposición rural muestra que la vida en el campo es mucho más que eso, es una cultura del trabajo con tiempos especiales y problemáticas particulares que en conjunto hacen a una forma de vida”, subrayó.

Continuando en esta línea, Luque afirmó que como dirigentes políticos “tenemos la responsabilidad de ir más allá de ese rol limitado y pasar a la acción” y destacó que su gestión se identificará con la apertura de ciertas posibilidades productivas ajenas a las que tradicionalmente se asocian a Comodoro. “No podemos hacer llover, pero si podemos tener políticas activas en el manejo del agua que alivien los problemas. Sé perfectamente que esto lleva tiempo, que no se resuelve en una gestión o dos. Pero lo peor que podemos hacer es pensar que la solución del problema es mirarme el ombligo y pensar que el problema se resuelve en mi ciudad o en mi campo: el manejo del agua no puede quedar en manos individuales, sino que tiene que tener un manejo general integral. Se debe sumar tecnología, conocimiento y capacitaciones para enfrentar el problema del agua que sufre Chubut”, aseveró.

Generar condiciones

Asimismo, Luque destacó que las soluciones a los problemas de la producción rural tienen que ser integrales. “Generar las condiciones para la producción rural implica favorecer la comunicación entre las sociedades rurales de la provincia, llevar adelante políticas que incluyan tanto a los campos más productivos como a aquellos que sean menos rentables”, afirmó.

“Así como no le soltamos la mano a quienes viven en Comodoro en condiciones desfavorables, tampoco se debe abandonar a su suerte a los y las productoras que la vienen peleando por generaciones como lo hacían abuelos y abuelas. Debemos tener un trabajo mancomunado para la integración de las cadenas de valor, para no desproteger a los productores y trabajadores y que no terminen recibiendo menos de lo que producen para beneficio de algunos intermediarios”, añadió.

“Esto llevará a fomentar la radicación y el arraigo, la ocupación territorial de los campos y el incremento de los puestos de trabajo de calidad. Como verán, la idea de integración es fundamental: integrar las problemáticas que aquejan a los productores y productoras de la meseta, de la cordillera, del valle y de la región sur de Chubut es una tarea urgente”, señaló además.

Transformar las realidades

Por su parte, el subsecretario de Ganadería y Producción Animal de la Nación José María Romero destacó que todo su esfuerzo está volcado en transformar las realidades del sector y aseguró que el diálogo entre las partes “es mucho más profundo de lo que se imaginan".

Romero también se refirió a la problemática sobre el cambio climático. “Es un flagelo para el cual tenemos que empezar a prepararnos y a adaptarnos. También somos parte de este cambio climático porque lo produce el hombre. Lo que intentamos trabajar en el cambio climático es para que el mundo reconozca que Argentina tiene un sistema productivo ganadero y ambientalmente sostenible”, subrayó.

Y adelantó que Julián Domínguez, ministro de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación, estará este lunes en Comodoro Rivadavia y que los próximos días presentará medidas que beneficien a los productores.

Trabajar en conjunto

En tanto, el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Luján, aseveró que casi se cumplen dos años del inicio de la pandemia y que la única solución es el cuidado de todos. Agradeció al personal de la Salud y destacó el rol de los distintos estamentos del Estado.

Asimismo, Luján reconoció el trabajo del personal rural que “ha sabido adaptarse a los cambios necesarios que exigía la pandemia y poder cumplir con los trabajos en los establecimientos. Agradecer a los cabañeros por el esfuerzo continuo y dedicado que realizan para seguir mostrando en esta pista lo mejor en genética para la región”.

En este sentido, el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut enumeró los problemas que atraviesa el sector y pidió previsibilidad y medidas conjuntas que nos permitan seguir produciendo. “Esperamos que sea un diálogo franco y abierto para la búsqueda de medidas reales y concretas. Los gobiernos nacionales y provinciales deben pensar en una Patagonia en pleno crecimiento para la seguridad geopolítica de la región y para miles de habitantes que día a día siguen apostando por el desarrollo personal y colectivo, que hacen al personal del país”, afirmó.

Continuando en esta línea, destacó que la actividad ganadera de Chubut es la cuarta actividad productiva y es la principal exportadora de lana del país con un 98% del producto que se exporta y un 70% sale con valor agregado.

“Venimos de años de sequias que se fueron agravando en zonas como precordillera y cordillera como nunca se ha visto. Los productores no somos responsables de la sequía. Se originan en un cambio climático que es responsabilidad de todos. Los productores debimos adaptarnos a la misma debiendo adecuar la carga animal de nuestros campos a la real posibilidad de forraje y de agua. Sabemos de la necesidad de adoptar nuevas herramientas y para eso hace falta inversión y planificación en forma conjunta del sector privado con el público”, aseguró.

También estuvieron presentes en el acto el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Matías Lestani; el subsecretario de Ganadería y Producción Animal de la Nación, José María Romero; el ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, Leandro Cavaco; el secretario de Gobierno municipal, Maximiliano Sampaoli; el secretario de Recaudación, Israel Coen; el presidente de la Federación de Sociedades Rurales de Chubut, Osvaldo Lujan; el presidente de Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino; el presidente de Confederaciones Rurales Argentinas, Jorge Chemes; directivos del Consejo Agrario de Chubut y Santa Cruz; la senadora Ana Clara Romero; la rectora de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), Lidia Blanco;) concejales, referentes de YPF y Pan American Energy (PAE), cabañeros, público en general.