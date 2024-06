“Queremos dar mayor certidumbre al plan económico para que deje de haber ansiedad cuando se hable de la salida del cepo cambiario. Alguno dirá que nos estamos enamorando del cepo… Ese no es el caso. Sí nos enamoramos del cuadro macroeconómico. La salida del cepo es una tercera etapa de crecimiento. No nos hemos fijado en una fecha sino en parámetros del orden macroeconómico para que estemos lo más seguros posibles que no va a generar sobresaltos en la gente. Esto nos va a permitir profundizar el proceso de desinflación y de esa manera darnos el tiempo que consideremos necesario para poder salir de las restricciones económicas”.

Otra baja: renunció el viceministro de Luis Caputo, Joaquín Cottani