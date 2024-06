Luis Caputo y Santiago Bausili anunciaron cómo será la segunda etapa del plan económico del Gobierno

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, brindaron una conferencia de prensa este viernes por la tarde en el Microcine del Palacio de Hacienda para anunciar nuevas medidas económicas.

El presidente Javier Milei había mencionado la implantación de un nuevo régimen monetario tras la aprobación de la Ley Bases y el paquete fiscal, dos proyectos considerados fundamentales por el Gobierno.

Es por eso que el que inició hablando fue el ministro de Economía quien declaró que “siempre se le echó la culpa a las consecuencias que generó el déficit fiscal. Se le echó la culpa al dólar y a la inflación, en lugar de atacar el corazón del problema”. Y añadió: “decidimos, con convicción del presidente, que cuidáramos a los más vulnerables, cosa que hemos cumplido. Lo ha hecho sin generar ninguna consecuencia arbitraria negativa contra la sociedad. No se habló de Plan Bonex, no hubo crisis y tampoco se violaron contratos”, resaltó.

Respecto de la continuación de las medidas económicas que se implementarán, Caputo señaló: “el plan de estabilidad consiste en cerrar la segunda canilla de emisión. Tenemos tres de emisión monetaria: una es el déficit fiscal, otros son los intereses que paga el Banco Central y el tercero es cuando el BCRA compra dólares. En la primera etapa se cerró la emisión de dinero por déficit fiscal, algo de lo que se abusaron en el gobierno pasado con el desbalance e inflación que estamos viviendo. En esta segunda etapa cerramos el grifo del segundo canal de emisión que son los intereses que paga el Banco Central por los pasivos remunerados”. continuó.

Además, el funcionario se refirió a la expectativa por la salida del cepo y fue directo con sus dichos, indicando que buscan que no impacte de lleno en la población. “Queremos dar mayor certidumbre al plan económico para que deje de haber ansiedad cuando se hable de la salida del cepo cambiario. Alguno dirá que nos estamos enamorando del cepo… Ese no es el caso. Sí nos enamoramos del cuadro macroeconómico. La salida del cepo es una tercera etapa de crecimiento. No nos hemos fijado en una fecha sino en parámetros del orden macroeconómico para que estemos lo más seguros posibles que no va a generar sobresaltos en la gente. Esto nos va a permitir profundizar el proceso de desinflación y de esa manera darnos el tiempo que consideremos necesario para poder salir de las restricciones económicas”, dijo.

“De esta segunda etapa del programa se ve menos inflación y menor volatilidad cambiaria, estamos garantizando que vamos a entrar en un camino en donde no se van a correr riesgos en el sentido cambiario, algo que le preocupa a muchos. Vamos a profundizar la desinflación".

Por otro lado, Vausili también tomó la palabra en el Palacio de Hacienda y expresó: Vausili: “esto es un esfuerzo de saneamiento del balance del Banco Central que emite los pesos que están en la sociedad. La recuperación por parte del pasivo es reducirlo al igual que los intereses que generan sobre el balance del BCRA. Esos intereses se pagan con emisión monetaria, para dar una magnitud del caso. Todos los meses, con el gobierno anterior, se emitían montos adicionales y eran dos veces lo que se emitían por el déficit".

En ese tenor, el presidente del BCRA confirmó que “el Banco Central va a seguir administrando la política monetaria y el Tesoro se hará cargo del equilibrio monetario". Y argumentó: "esto le devolverá la autonomía al Banco Central".

