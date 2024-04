El ministro de Economía, Luis Caputo, asistió a una charla organizada por la Fundación Mediterránea donde informó sobre el inicio del proceso de negociación de un nuevo acuerdo con el FMI por parte de Argentina.

El titular de esa cartera aseguró que es una importante noticia en el intento de mejorar en una de las situaciones que más les preocupa a los argentinos. "Es un momento para ponerse muy positivo porque la sociedad también está aguantando esto. Estamos frente a un cambio mucho más profundo de lo que se hizo en el pasado”, sostuvo.

De acuerdo a lo anunciado por Javier Milei en el inicio de la semana, Caputo continuó: "cada peso que tenga de superávit se los vamos a devolver a ustedes con baja de impuestos".

Quién es Javier Raidan, el penalista bonaerense que el gobierno de Chubut propone para el Superior Tribunal de Justicia

El titular del Palacio de Hacienda destacó el reciente dato del INDEC sobre el índice de salarios, que mostró un incremento del 1% por encima de la inflación en febrero. Cabe mencionar que en los meses de diciembre y enero se observó una significativa reducción en los mismos.

Caputo se refirió al avance del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las negociaciones que implican para realizar uno nuevo. "Nos parece prudente mostrar nuestro compromiso con nuestras anclas", resaltó.

“Tenemos la ventaja de que hemos ganado muchísima credibilidad con el Fondo y el mercado, pero eso es a su vez una desventaja. Cuando uno negocia es cuando la economía está derrumbándose y hay presión para que haya un acuerdo rápido porque el país se está yendo a los tumbos. Este es el primer caso que estamos yendo con todo recuperándose. No tiene mucho incentivo en acelerarlo. Estamos arrancando ese proceso y veremos cuánto tiempo lleva. No nos tiene que ganar la ansiedad. No se pueden cometer errores”, concluyó.