RAWSON (ADNSUR) - En el transcurso de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante de Rawson, el concejal Maximiliano Vega (integrante de la bancada del Frente de Todos) utilizó su espacio de preferencia para criticar duramente a su colega de Comodoro Rivadavia, Omar Lattanzio, perteneciente al bloque de “Juntos por el Cambio”, quien pidió "hisopados para prostitutas" por los 8 marineros contagiados de coronavirus.



En las últimas horas, el edil comodorense expresó: “A mí me dijeron que uno de los marineros estuvo con otro amigo por una avenida de la zona, una avenida conocida donde se ejerce la prostitución. En tal sentido, “propongo que se realice un hisopado a todas las chicas que ejercen la prostitución”, porque de haber existido este tipo de contacto, el coronavirus “corre como un reguero de pólvora”, agregó.



En diálogo exclusivo con ADNSur, el concejal capitalino Vega expresó que: “Con el bloque del “Frente de Todos” repudiamos las declaraciones de Lattanzio porque fueron irresponsables y estigmatizadoras. Nos solidarizamos con los trabajadores de la Pesca y sus familias por atravesar estas situaciones. No se puede permitir que se acuse o identifique a un grupo en particular".



Respecto al posible contagio de los marineros con mujeres que ejercen la prostitución, el concejal capitalino precisó que "no está confirmado el origen de los contagios. Lattanzio se deja llevar por comentarios y versiones que resultan –absolutamente- irresponsables. Ante eventuales dudas que puedan surgir, hay que utilizar otros mecanismos con los Intendentes correspondientes, otros concejales y el sistema sanitario”. “Tenemos conocimiento que hay opiniones diferentes entre los concejales del Frente de Todos de Comodoro Rivadavia. Todavía no mantuvimos un diálogo más amplio con ellos”, acotó el edil capitalino.



En Rawson, la bancada del ‘Frente de Todos’ en el Concejo Deliberante está compuesta por los concejales Maximiliano Vega y Lorena Marín. En los últimos meses, Germán Gasulla se desvinculó de ese bloque y conformó su propia bancada unipersonal bajo la denominación de ‘Despertar Rawsense’.



El SOMU iniciará acciones judiciales a Lattanzio



El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU) a nivel nacional emitió un comunicado a través de redes sociales donde repudiaron “las aberrantes declaraciones públicas” del concejal de Comodoro Rivadavia, Omar Lattanzio.



Desde la organización gremial, “repudiamos y rechazamos las declaraciones del concejal quien propuso que se realice un hisopado a todas las chicas que ejercen la prostitución, ya que pudieron haber estado en contacto con los marineros contagiados de Covid. No se tolerará que nadie trate de denigrar el trabajo ni los trabajadores”.



Por este motivo, el gremio confirmó en el comunicado que iniciará acciones legales “por el buen nombre y honor de nuestros trabajadores, para que el edil se retracte de sus dichos”.