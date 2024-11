El abogado Federico Diorio, representante legal de Pablo Ruiz, aseguró este lunes que la investigación por presunto desvío millonario de fondos en la Legislatura de Neuquén es una estrategia para afectar políticamente a la vicegobernadora Gloria Ruiz, hermana del acusado. “Le están haciendo pagar el costo político a la vicegobernadora por una situación de su hermano”, afirmó el letrado en declaraciones a los medios tras presentarse en la Ciudad Judicial.

Pablo Ruiz, quien coordina el complejo cultural Casa de las Leyes, está siendo investigado por presunto peculado y defraudación a la administración pública. Según trascendió, fondos asignados a actividades legislativas habrían sido desviados a su cuenta personal, un hecho que motivó allanamientos en su domicilio, la Legislatura y la sede de Casa de las Leyes.

Aunque el fiscal jefe Pablo Vignaroli aseguró que inicialmente se desconocía el paradero de Ruiz, este se presentó voluntariamente en la Fiscalía. “ Vengo a ver el expediente, nada más ”, declaró brevemente antes de que su abogado tomara la palabra.

Diorio explicó que el objetivo de la presentación fue obtener detalles del caso y preparar una carpeta con pruebas para justificar las transferencias. “Todavía no se formularon cargos. Venimos a conocer el legajo y entender las acusaciones”, señaló el abogado, quien aseguró que los movimientos bancarios son anteriores a la gestión actual.

El letrado indicaba que Ruiz utilizaba los fondos para viáticos y programas de Casa de las Leyes, y que rindía cuentas de estos gastos. “ El problema radica en los procedimientos internos de la Legislatura, que deposita fondos en cuentas personales de sus empleados. Esos gastos están documentados”, agregó.

Escándalo en la Legislatura: el hermano de la vicegobernadora fue demorado por desvío de fondos

Además, Diorio subrayó que Ruiz vive con sus padres, tiene pocos gastos y utiliza sus ingresos personales para realizar plazos fijos. “Vamos a demostrar que todo es legítimo”, insistió.

El abogado enfatizó que la vicegobernadora no está vinculada a la investigación. “ Ella no está ni sospechada, pero lamentablemente la política le hace pagar el costo. Que por esta situación se hable de juicio político me parece una grave debilidad institucional”, expresó Diorio.

También rechazará las críticas por la designación de familiares en la Legislatura. “ No hay nada ilícito, solo puede cuestionarse moralmente. Esto no justifica un ataque a su gestión, elegida democráticamente ”, afirmó.

