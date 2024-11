Linares sobre la condena a Cristina: “Es un circo mediático”

El senador Carlos Linares opinó sobre el fallo que ratificó la condena contra Cristina Fernández de Kirchner y dijo que si las obras de Vialidad Nacional no se terminaron “fue por negligencia, pero no por un delito”. Y recordó que hasta el actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, dijo tiempo atrás que la acusación contra la ex presidente no tenía pruebas sólidas.

“Es una película que se ha visto varias veces, ya sabés lo que van a decir, quién es el asesino, está todo escrito desde hace tiempo, cuando empezó el circo mediático del gobierno nacional, sea de Macri o Milei. Nosotros estamos tranquilos, sabiendo que estas cosas suceden cuando un gobierno de derecha aplica todo el poder económico y mediático”, evaluó el actual legislador y ex intendente comodorense.

Linares consideró que el hecho de que la obra ‘autovía Comodoro-Caleta’, que fue una de la investigadas en la causa conocida como ‘Vialidad’, no haya sido terminada en casi 20 años, pese a haberse iniciado en el 2007, no implica la concreción de un hecho ilegal: “Eso puede ser negligencia de un gobierno, pero en eso no tiene nada que ver la Presidenta de la Nación, que no puede estar controlando las 10.000 ó 15.000 obras que se hicieron en su gobierno. Pero además en esa obra no hubo condena, como tampoco al ministro del área, Julio de Vido”, detalló, en diálogo con Actualidad 2.0.

En ese plano, el senador recordó que la auditoría realizada en 2016 por Vialidad Nacional determinó que no hubo sobreprecios, pese a que no se había avanzado más del 25% en los distintos tramos, hasta ese momento.

“No hubo sobreprecios ni malversación de fondos”, aseguró el ex intendente. “Se puede cuestionar que la obra no se hizo en 10 años, pero eso es negligencia administrativa, no es un delito”, insistió.

Además, apuntó, “el actual ministro de este gobierno, Cúneo Libarona, dijo antes de llegar al cargo que este juicio era una gran payasada, porque no había pruebas concretas contra Cristina. Todo esto me hace acordar mucho a Lula da Silva, por la condena que tuvo, que lo encarcelaron y hoy es el presidente de la nación de Brasil”.

Ante la consulta de si Cristina Fernández será candidata a presidente, respondió: “No sé si será candidata, eso es una decisión que va a tomar ella; pero lo que a mí me preocupa como ciudadano es que la justicia no puede ser político-partidaria. No puede ser que una ex presidenta sea juzgada por gente que comía con Macri y jugaba a la pelota con él”.

Linares rechazó también el argumento de que muchos de los jueces de la justicia federal actual fueron nombrados por gobiernos kirchneristas. “¿Qué importa quién los nombra, mientras sean jueces independientes? -planteó-. Importan sus acciones”.

Además, añadió: "Cristina Fernández tuvo la oportunidad de nombrar jueces en la Corte Suprema de Justicia (en referencia a los pliegos de Lijo y Mansilla, sobre cuya aprobación del bloque Unión por la Patria podría haber negociado políticamente), pero sin embargo no lo hizo. La persiguieron, hoy no tiene fueros y puede ocupar cualquier cargo dentro de la política del país”.

PRESUPUESTO 2025: “NO HAY OBRAS PARA CHUBUT”

De cara al proyecto de presupuesto nacional 2025, Linares criticó al gobierno de Javier Milei por no contemplar las obras de infraestructura que necesita Chubut, entre las que mencionó la ruta 40 en el tramo Facundo-Tamariscos.

“Va el primer año del gobierno de Javier Milei y no se hizo nada, pero años anteriores me cansé de ver videos sobre el mal estado de esa ruta y los pozos. En este año no hicieron nada, pero me pregunto dónde están los que hacían videítos todo el tiempo sobre la ruta”, ironizó.

Sobre el presupuesto 2025, dijo que hay recortes no sólo en materia de obras públicas, sino en los fondos asignados a salud, educación y coparticipación a los municipios.

“Claramente, si votamos este presupuesto seríamos cómplices de las políticas económicas del gobierno -planteó-. Yo le acabo de mandar fotos del artículo 5 al gobernador de Chubut porque quiero saber su opinión sobre esto, si él está de acuerdo en acompañar este proyecto”.

Finalmente, aseguró que no hay margen para que se incorporen algunas de las obras que necesita la provincia. “Ojalá me equivoque, pero creo que el gobierno de Milei le va a delegar a las provincias las obras, incluso las millonarias, de 10.000 ó 20.000 millones de pesos para arriba”.