El próximo ministro de Turismo del Gobierno provincial a partir del 10 de diciembre, Diego Lapenna, expresó “me enteré por los medios de mi confirmación para el Gabinete de Ignacio Torres pero –previamente- yo había dado mi aprobación. Cuando me lo propusieron –hacía mucho tiempo- que no había participación de alguien de la cordillera en el ministerio de Turismo”.

“La cordillera hizo méritos suficientes para estar más activa. Ser el hijo de un padre que tuvo su nombre, que te den esa responsabilidad significó que lo piense mucho, lo hable con la familia y creo que es una oportunidad para la región”, valoró en diálogo con FM Sol y EQSnotas de Esquel.

“Los que me conocen saben que estoy bien enmarcado en todo el sector privado. Actualmente estoy en la Agencia de Turismo y trabajo con el ministro y los vicepresidentes de distintas regiones. Es una continuidad de lo que se está haciendo. Como dijo ‘Nacho’ Torres, lo que está bien hay que continuarlo, como la creación de la Agencia”, adelantó.

“Con una mirada del sector privado, vamos a facilitar y potenciar un montón de cuestiones que –hoy- están trabadas”, añadió.



EXPERIENCIA

“A Matías Taccetta lo conozco porque ambos fuimos Secretarios y luego generamos una amistad. No voy a perder el tiempo al Valle. Voy para que las cosas se empiecen a traccionar”, afirmó Lapenna.

Agregó que "muchas veces en la gestión pública, el árbol tapa el bosque. No alcanza con las intenciones y los problemas del día a día te pueden llegar a desenfocar. Cuando vi que no pasaban cosas, decidí correrme a un lado. Ir a ocupar un puesto y ver que no se definen cosas, no es mi estilo. Eso lo tengo muy claro”, recordó.

“La creación de buenos equipos de trabajo es fundamental. En la Agencia de Turismo hay perfiles con distintos pensamientos y eso hace que podamos avanzar. Es bueno que el sector público entienda las necesidades y urgencias que se tienen en el sector privado”, señaló.



Al referirse a la falta de conectividad aérea, dijo que "los problemas de conectividad tienen que ver con la gestión y la posibilidad de poder contar con una ‘cadena de comercialización’. Hay que entender que las líneas aéreas están para ganar dinero y –a veces- hay que generar condiciones para que el operador mayorista elija venir a la provincia. Hay que armar un trabajo de ingeniería para sumar más vuelos junto con la capacidad de hospedaje y demás. El Estado tiene que acompañar al sector privado que es estratégico por la tracción de todo el movimiento que genera”, completó el futuro ministro de Turismo del Gobierno provincial, Diego Lapenna, en diálogo con FM Sol de Esquel.