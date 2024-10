“El peronismo ha albergado políticas dentro de las universidades y a veces se corren de la misión educativa, lo he visto con la rectora que cerró la universidad, con fines políticos partidarios y lo pude ver cuando en el Congreso ponía los dedos en ‘V’, ella debería ser imparcial en estas cuestiones respecto a si cierra o mantiene abierta la Universidad”, había dicho la concejal Gimena Bórquez (Despierta Comodoro) en la última sesión del Concejo Deliberante.

La rectora de la UNPSJB, Lidia Blanco, replicó los dichos de la edil. “Yo no creo que uno pueda pensar tan abiertamente que es una cuestión meramente política, porque en la Universidad se encuentran todas las ideologías. Cuando tratamos algún tema en el Consejo Superior, no hay consenso sobre muchos temas, se debate, se escucha porque estamos en democracia, por lo tanto, tenemos que respetar lo que dice la mayoría. Hasta es imposible evitar el hecho político, no hablo de política partidaria, pero sí por las opiniones diversas”, aseguró.

“Hago auditorías todo el tiempo sobre la Universidad y no puedo decir que haya irregularidades o corrupción en el manejo de fondos”

Respecto de la mención a su presencia en el Congreso, en ocasión en que recibió un reconocimiento del ex presidente Alberto Fernández y ponía “los dedos en ‘V’”, como apuntó la concejal, Blanco dijo que “esto ya pasó, creo que no tiene nada que ver con este contexto. Era otro momento político y social, que bastante ha sido cuestionado y yo no volvería sobre esas cuestiones nuevamente. Uno no puede perder su ideología, aparte hay principios constitutivos. Yo defiendo los principios reformistas de 1918, o el principio de gratuidad de 1949, pese a que provienen de líneas ideológicas opuestas, pero son los principios que hoy reivindicamos todos lo que estamos detrás de la defensa del sistema de educación”.

Glinski pidió el acompañamiento del gobernador de Chubut "para defender el presupuesto de las universidades"

“YO NO CIERRO LA UNIVERSIDAD”

Respecto del cuestionamiento por el cierre del edificio universitario en los días de paro, la rectora dijo que habló con la concejal y le envió una nota en la que refleja que “el responsable de abrir las aulas es la delegada zonal. Yo le envié el comunicado, con nombre y apellido, que sacó la delegada, porque yo no me ocupo de las aulas. Me parece un comentario malicioso decir ‘la rectora mandó cerrar la universidad’”.

Además, aclaró que no se cierra el edificio por completo, sino que la gente del sector de Bedelía está de paro, como personal no docente y cierra las aulas, ya que son los responsables de la administración y cuidado de las mismas.

“Las llaves las entrega el personal de Seguridad, o sea que quien necesita ingresar a un laboratorio o a un aula porque tiene clases, lo puede hacer, porque las puertas de la Universidad están abiertas y el docente que necesita ingresar a un sector, le pide a Seguridad las llaves”, detalló.

Estudiantes y autoridades de la UNPSJB mantienen la vigilia en rechazo al veto de la Ley de Financiamiento Universitario

Hay que recordar que CONADU Histórica, que nuclea a los docentes universitarios de todo el país, determinó un paro para toda esta semana, mientras que el personal no docente llevará adelante las medidas de fuerza durante 48 horas, el lunes y martes de esta semana. También se contemplan actividades de visibilización del reclamo, como clases públicas y radios abiertas.