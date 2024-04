Sorprendieron a dos hombres en la ruta 26 con 200 kilos de carne de guanaco y cuatro galgos

El martes por la tarde, personal de la División Seguridad Rural y Caballería de la Policía de Chubut, sorprendió a dos hombres que volvían desde la localidad de Sarmiento, circulando por la Ruta Provincial N°26 con carne de guanaco y cuatro galgos en el interior del vehículo.

El hecho ocurrió a las 17:30 horas, a 20 kilómetros de Comodoro Rivadavia. ADNSUR pudo saber que la policía se acercó tras recibir el llamado de una persona.

De esta manera, encontraron a un hombre de 63 años y un joven de 23 viajando en un auto Peugeot 505, y en su interior llevaban cinco pedazos de carne de guanaco que pesaban cerca de 200 kilos, de los cuales tres eran adultos y dos pequeños. Además en el interior el auto habían cuatro perros galgo que utilizaron para la caza de los animales.

Golpearon a un hombre afuera de un bar en Km.8 y lo dejaron tirado e inconsciente

Tras constatar que las personas no contaban con documentación de caza ni permiso del dueño del campo, se les realizó un acta por infracción a la Ley de Fauna y Flora Silvestre, como a la Ley de Maltrato Animal. En tanto, la carne fue secuestrada y quemada. Por otra parte, los perros no pudieron ser retenidos porque no contaban con los recursos necesarios.

Por último, desde la policía dieron aviso al Ministerio Público Fiscal, y a la Dirección de Fauna y Flora Silvestre de la provincia de Chubut.