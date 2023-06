La política de Chubut no cree en las brujas, pero se prepara para la guerra

UNA EX CANDIDATA DE CARÁCTER UN POCO FUERTE…

Pasó la etapa de oficialización de listas y si bien la mayoría pudo cumplimentar los requisitos exigidos, no fue el caso de la lista ‘Ahora Rawson’, que proponía a Ana Manriquez como candidata a intendente de la capital provincial.

Y al parecer, la ex postulante no se tomó a bien eso de que la dejaran afuera. Más bien todo lo contrario. Es que, enojada por la resolución del Tribunal Electoral, cuando le notificaron que no había cumplido con todos los requisitos, la señora comenzó con una serie de improperios e intimidaciones hacia los miembros del organismo.

No bastó la presencia policial, solicitada por el tribunal porque ya sabían del carácter fuerte de la candidata: lejos de amedrentarse, la volcánica candidata apeló, al parecer, a técnicas esotéricas, ya que al grito de “¿quieren guerra? ¡Ahora sí que van a tener guerra!”, desparramaba sal gruesa en el piso del Concejo Deliberante. Todos miraban atónitos y alguno pensó en su infancia, con Carlitos Balá preguntando “¿qué gusto tiene la sal?”, pero no creyó conveniente hacer el chiste, al menos en esos momentos de alta tensión.

Otro, típico obsesivo de los números, pensó en el precio al que vio el paquete de sal en su última incursión por el supermercado. Vaya usted a saber cuál será el resultado de esa práctica, pero algo quedó claro: la capital se perdió a una intendenta de armas tomar.

CAMINANTE, NO HAY CAMINO…

El ministro de Seguridad, Héctor Castro, es un asiduo caminante. Cerca de las 16 horas es habitual verlo caminando por el carril ciclístico ubicado al borde de la doble trocha que une Rawson con Playa Unión. El ministro aprovecha el horario en que la administración pública ya finalizó su trabajo, para salir a ponerse en forma.

Claro que, como corresponde a toda persona pública comprometida con su función, Castro hace actividad física cuando sus compromisos se lo permiten. Muchas veces también camina acompañado por otro funcionario provincial y amigo personal, como es el subsecretario de Seguridad y Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad, Rubén Becerra. Seguramente aprovechan el recorrido, juntos, para ir delineando acciones para combatir la inseguridad en la provincia. Se puede aventurar que van a quedar en muy buen estado físico: por lo que se ve en los hechos delictivos de algunas ciudades como Trelew, todavía quedan muchos kilómetros por recorrer.

EL CAMINANTE 2: EL REGRESO

Desde que recuperó la libertad, tras pasar detenido 5 años en la Alcaidía de Trelew por múltiples hechos de corrupción, el ex secretario privado del extinto gobernador Mario Das Neves, Diego Correa, se volvió un gran caminante. El lugar elegido es Playa Unión, donde fijó residencia. Al ex funcionario provincial se lo suele ver por las tarde haciendo actividad física con muy buena ropa deportiva, por la rambla de la villa balnearia.

Correa siempre camina solo (como en la canción ‘Costumbres Argentinas’) y saluda a quienes lo saludan a su paso. En algunas ocasiones se lo vio con lentes oscuros, aunque en estos días previos al invierno decidió abandonar las gafas de sol.

¿SE LES ESCAPÓ LA TORTUGA EN MADRYN, O LA TIENEN ATADA?

La impugnación a la candidata a vice intendente de Puerto Madryn en la fórmula de Juntos por el Cambio, Vanesa Peruzzott, por no cumplir la residencia mínima de 5 años en la ciudad, era la ‘crónica de una muerte anunciada’, ya que desde varias semanas previas al cierre se venía escuchando, en círculos del sastrismo, que plantearían ese cuestionamiento.

Es decir, no puede decirse que no estaban avisados, pero en el ámbito de la coalición están seguros de que podrán revertir la decisión del Tribunal Electoral Municipal, ya que mencionan fallos a nivel nacional donde se tomaron como válidos otros instrumentos, como una factura de servicios, en lugar de sólo considerar la residencia que se refleja en el DNI (donde a veces hay demoras prolongadas para hacer el cambio de domicilio).

EL GANSO EN LA MIRA

A propósito del Tribunal Electoral Provincial, ya desde este espacio se había anticipado que podría haber problemas con la participación en ese organismo del actual diputado provincial Carlos Eliceche, quien además es candidato a retener el cargo, por el Frente Arriba Chubut. Dicha integración resulta polémica y no pasó inadvertida a los laboratorios de JxC, en tanto la candidata a intendente de Comodoro Rivadavia, Ana Clara Romero, estaría preparando una presentación judicial para cuestionar su doble rol, como “juez y parte”.

El rol del Tribunal es fundamental en las elecciones, porque debe definir temas que pueden resultar fundamentales en el marco de una elección reñida.

OTRO CANDIDATO QUE SE ANOTÓ EN “LA DOBLE”

Oscar Petersen, candidato a gobernador por el GEN, decidió finalmente participar por ese partido sin alianzas. Raro en él, porque se nota que es un hombre afecto al diálogo y consensos ampliamente transversales.

Hasta hace poco tiempo estuvo integrando Juntos por el Cambio, pero su larga trayectoria política, se recuerda también su paso por el Frente de la Victoria, con el que fue diputado provincial allá por 2011-2015, para luego pasar a filas del CHUSOTO, cuando Mario Das Neves inició su tercer gobierno y lo honró con el cargo de ministro de Ambiente en 2016, para un año después pasara a desempeñarse como secretario de Derechos Humanos .

Después de aquellos cargos, pasó a las filas de Juntos por el Cambio. Eso sí, por más que uno esté dispuesto a construir puentes para sacrificarse por el crecimiento de la provincia y el país, todo tiene un límite: parece que al referente del ‘Polo Social’ (aquel partido creado por el recordado cura Farinello) en Chubut, se fue este año de JxC, por diferencias insalvables con su principal figura en la provincia, Ignacio Torres.

Ahora bien, don Oscar será candidato a gobernador por el GEN, pero al mismo tiempo ya piensa en las PASO de agosto, en la que podría participar como candidato a diputado nacional, según contó en el programa ‘Sin Hilo’, que emiten canal 12 y ADNSUR.

Será otro caso de “la doble”, aunque no en la Generala, sino en las candidaturas, similar al de César Treffinger, el referente de Milei en la provincia, dispuesto a participar el 30 de julio por la gobernación y si no gana, ya tiene resuelto acompañar a ‘Javier’ en las nacionales de agosto.

Así, en el mes de julio podría darse una curiosa situación, en la que ambos candidatos harán campaña por la gobernación, pero tendrán que dedicar algunos ratitos a su propuesta por la diputación nacional, ya que esa elección será apenas 14 días. En fin, la política siempre exige sacrificios que no todos saben valorar, ni están dispuestos a afrontar.

CRUCE ENTRE EL GOBERNADOR Y LOS DIPUTADOS

Una fuerte polémica se disparó con los dichos del gobernador Mariano Arcioni, quien cuestionó la decisión de la Legislatura de no volver a sesionar hasta fines de agosto, tal como se advirtió en esta columna la semana pasada.

“Todos estamos trabajando y estos recesos no son buenos”, disparó el mandatario provincial, apuntando contra el Poder Legislativo. Como era de esperar, no cayeron nada bien esas palabras en el recinto legislativo (es un decir, porque por la casa de las leyes no hay mucho movimiento). En caso de que el gobernador convoque a sesión extraordinaria, necesita un quórum de al menos 14 diputados, por lo que no parece haber mucha voluntad para hacer viable esa decisión.

Además, algunos ya avisaron que los proyectos pendientes no están para ser aprobados, como el vinculado a la ley de Bomberos: “no está para aprobar, necesita algunos cambios”, declaró, días atrás, el diputado Rafael Williams. No parece hacer mella el reclamo de los bomberos, que esta semana recordaron que llevan 11 años esperando por esa norma y expresaron su decepción por la falta de tratamiento.

TRELEW Y SU FÁBRICA DE CANDIDATURAS

El cierre de listas en los distintos municipios fue dejando una certeza: en algunos municipios hay 5 candidatos a intendente, en otras 6, como en Rawson y en alguna, 7. Pero el récord seguirá en manos indiscutidas de Trelew, la cuna de la política provincial, con sus 10 candidaturas a intendente, que definieron su puja allá por el mes de abril. Para aquellos que dicen que aparato productivo de la gran ciudad del valle está afectado, se equivocan: si hay algo que produce el pueblo de Luis, son políticos.

Y a propósito de las elecciones de Trelew, las autoridades de mesa de autoridades de aquellos comicios todavía están a la espera del cobro de sus viáticos, ya que el municipio no cuenta con los fondos para pagarles.

El intendente Adrián Maderna, que renunció a su candidatura a la gobernación para resolver los problemas de la ciudad, está esperando un anticipo de coparticipación desde Provincia por 100 millones de pesos; y además reclama otros 200 millones en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), ya que las arcas públicas están prácticamente agotadas. Quienes participaron de los comicios, deberán buscar una silla cómoda, porque con este panorama, el día del cobro parece bastante lejano.

UN OLVIDO LLAMATIVO

Fue llamativo el tuit de Juan Pablo Luque, quien al valorar la inauguración de la temporada de ballenas, destacó especialmente a los hermanos Gustavo y Ricardo Sastre, por “poner en valor el turismo de nuestra provincia, año tras año”. Está bien, Gustavo es el intendente de la ciudad, pero Ricardo es el vicegobernador, además de su compañero de fórmula para intentar retener el cargo el próximo 30 de junio. Lo llamativo es que, si nombró al vicegobernador, no haya mencionado al gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, con quien ambos cerraron un acuerdo de cara a las elecciones del 30 de julio.

UN DEBUT POCO AUSPICIOSO

La renuncia del secretario legislativo del Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia, Angel Rivas, no pasó inadvertida en la última sesión, realizada el 15 de junio último. Es que la función fue cubierta por el secretario administrativo, el ex vice intendente Sergio Bohe, quien en los primeros minutos pareció tener algunos inconvenientes en el tono de voz, habitualmente calmo y bajo, que hacían difícil su escucha en la lectura de los distintos proyectos e iniciativas.

Sin embargo, el momento más caliente de la sesión llegó cuando Bohe dio lectura al dictamen en minoría que elaboró Juntos por el Cambio, en contra de la ordenanza de Emergencia de Tierras, aprobada por mayoría. El tono burlón que utilizó el contador, apelando quizás a algún tipo de humor de sus orígenes cordobeses, al principio provocó extrañeza para quienes escuchaban la sesión por vía remota, hasta entender que el funcionario efectivamente lo hacía en tono de broma, provocando las risas del presidente provisorio del Concejo, Daniel Vlemichx (con Othar Macharashvili en reemplazo del intendente).

El hecho motivó el repudio de los concejales de la oposición, ya que tanto Digna Hernando como Tomás Buffa dijeron que era una falta de respeto, tanto a la institución como a los ciudadanos de Comodoro. El presidente del bloque opositor mocionó incluso que el despacho se leyera nuevamente, pero otra vez, perdió en la votación.

UN POCO DE COHERENCIA, AHÍ A LA DERECHA…

La candidatura a intendente de Omar Lattanzio, por el frente PLICH, fue motivo de varios comentarios en los últimos días. Él mismo reconoció en la última sesión que apuntaban a echarlo del radicalismo y dijo no importarle, luego de que desde Juntos por el Cambio lo acusaran de un pacto político con el peronismo para aprobar la ordenanza de Tierras.

Pero además, el hecho de postularse por un sector que lleva como candidato a presidente a Javier Milei, que entre otras definiciones habla en contra de la educación pública y propone que cada uno pague un “bono voluntario” para sostener a quienes no pueden pagar escuelas y universidades. Es que el ruido proviene, precisamente, del nombre del unibloque de Lattanzio, quien se fue de JxC a poco de iniciar el actual período legislativo. ¿Qué pensaría Raúl Alfonsín, al que el concejal honra con el nombre de su bloque, sobre las propuestas de Milei?

Seguro que don ‘Alfonso’ tuvo errores y omisiones, como todo ser humano, pero si algo se recuerda hoy es su coherencia , lo que no suele ser un valor muy presente, en la política de estos tiempos. “Un médico, ahí a la derecha…”, pidió Alfonsín en uno de aquellos multitudinarios actos políticos de su campaña, para hacer delirar a la multitud.