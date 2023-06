Entre listas cortas y largas, las chicanas están al rojo en la política de Chubut

EN POLÍTICA, NO LABURA EL QUE NO QUIERE

En la provincia del Chubut, parece, no hay problemas de desempleo. Al menos, no en la política, por lo visto en las últimas semanas. Es que quien pierde un trabajo, al rato encuentro otro. Y si no, que le pregunten a Norberto Yauhar, que renunció a su cargo de secretario coordinador de Adrián Maderna, cuando el trelewense tuvo su fugaz candidatura a la gobernación. Sin embargo, Yauhar tardó menos tiempo en conseguir trabajo que lo que duró la aventura gubernamental de su ex jefe político, que al parecer se dio cuenta de que debe ocuparse de resolver los graves problemas de su ciudad, en los 6 meses de mandato que le quedan.

En efecto, todo indica que Yauhar ya tiene cerrado un acuerdo como asesor del bloque del PJ en la Legislatura, con acuerdo del oficialismo arcionista, ya que ahora ambos sectores están integrados en ‘Arriba Chubut’. Y en la última sesión, la presidente de bloque, Adriana Casanovas, ya avanzó en la designación del flamante asesor.

De ese modo, el ex diputado y ministro de Agricultura de la Nación durante el gobierno de CFK será colega de ‘asesoría’ de otro ex ministro, en este caso de rango provincial, como es Federico Massoni, quien continúa desempeñándose en ese rol, aunque en la vereda de enfrente, como asesor del bloque de Juntos por el Cambio.

¿CUÁNDO VOLVERÁ A SESIONAR LA LEGISLATURA?

Y hablando de buscar trabajo, los diputados provinciales se tomaron con calma el período electoral, como suele ocurrir en cada convocatoria democrática, cada dos años. Hoy no se sabe cuándo volverá a sesionar la Legislatura de Chubut, luego del anuncio de pausa hasta después de las elecciones del 30 de julio, adelantando de ese modo el receso invernal.

Es que en la primera semana de agosto, el recinto legislativo estará ocupado por el escrutinio definitivo de las elecciones de gobernador e intendentes. Y luego, el domingo 13 de agosto, se realizarán las PASO nacionales, por lo que en la tercera semana también se ocupará la casa de las leyes con el recuento final de esos votos.

Así, los diputados y diputadas podrían volver a sesionar, con suerte, allá por la última semana de agosto. Es previsible que no llegarán a cansarse mucho, porque ya desde el 10 de septiembre la agenda política estará tomada por las elecciones finales del 22 de octubre. Y luego de eso, nuevamente recuento de votos en la última semana de ese mes, con eventual (y muy probable) segunda vuelta para el 19 de noviembre.

Seguramente habrá denodados esfuerzos para intercalar alguna sesión, aunque sea en forma milimétrica, en alguna de las escasas semanas libres de la discusión electoral. Ahí se podría llegar a tratar algunos de los temas pendientes, como la ley de Bomberos o la reforma del Código Procesal Penal. Y si no, si se cumple el calendario proyectado, los diputados podrían volver a sesionar para despedirse, allá por la primera semana de diciembre.

LLEGARON TARDE CON EL PAPELEO

La dirigencia del PACH se había entusiasmado con volver al ruedo en las próximas elecciones, luego de una maratónica tarea para reorganizar al partido, a fin de revertir la inhabilitación sufrida años atrás, por sanciones de la justicia electoral provincial. Así, aunque reunió toda la documentación necesaria, Sixto Bermejo no llegó a presentarla en tiempo y en forma, por lo que no fue autorizado a participar como estructura partidaria, al menos para oficializar su rol en alguna alianza.

Al menos, don Sixto tiene el consuelo de que no corrió en vano: su nombre está inscripto en el lugar número 16 de la lista de diputados provinciales de JxC, por lo que un eventual triunfo de Nacho Torres a la gobernación lo transformará automáticamente en legislador provincial. Hombre que suele estar en el momento correcto y en el lugar indicado, Bermejo ya tuvo una experiencia legislativa en el Congreso de la Nación, cuando completó el mandato por 2 años que aún le quedaba a Mario Das Neves, en 2015. En ese año, el extinto gobernador dejó su banca de diputado, a la que había llegado en acuerdo con el PACH en 2013, para asumir su tercer mandato como gobernador.

LA LISTA BLANCA DE JXC QUIERE SUSPENDER LAS ELECCIONES EN COMODORO

Una situación particular es la de la lista blanca de Comodoro Rivadavia, que impulsó una nómina propia de postulantes a concejales, integrada en su totalidad por afiliados de la UCR. Es que “la novela”, o “el cuento a lo Soriano” que relatamos en esta columna la semana pasada, sigue sin definirse. Como el Superior Tribunal de Justicia no llegó a expedirse sobre la competencia del Tribunal Electoral Municipal, el tema se tornó abstracto, ya que de esa definición dependía si se habilitaba o no a una elección interna entre la lista oficialista de concejales, impulsada por Ana Clara Romero, o la opositora, liderada por Cristina Cejas y su apoderada legal, Carolina Martínez.

Sin embargo, precisamente Martínez hizo un nuevo planteo judicial en la última semana, pidiendo a un juez de primera instancia que suspenda las elecciones en el municipio de Comodoro, para que se garantice el derecho a participar de los blancos.

Como era de esperarse, el juez de primera instancia que recibió ese planteo se declaró incompetente, con el argumento de que al originarse el reclamo en una resolución que estaba pendiente en el Superior Tribunal de Justicia, debería ser el máximo tribunal el que resuelva ambas situaciones.

Ahora, entonces, los ‘blancos’ esperan a que el S.T.J resuelva ese planteo, pero no parece haber mucho margen para que les den cabida. Si la corte provincial hiciera lugar al pedido de suspensión de las elecciones, estaría reconociendo que se vulneró el derecho a participar en las elecciones internas a la lista blanca. Y si reconociera que se afectó ese derecho a participar, los ministros del Superior se estarían auto inculpando, ya que el principal motivo por el que no hubo internas fue porque ellos nunca se avocaron a resolver si la decisión le cabía al Tribunal Electoral Provincial o al Municipal.

Lindo lío. Para destrabarlo, lo más probable es que los ministros de la corte provincial terminen declarando que la cuestión de la competencia ya deviene abstracta, porque las listas se han oficializado. La consecuencia lógica de esa primera decisión sería el rechazo al pedido de la lista blanca. Eso no terminará de explicar, sin embargo, el motivo a la demora para decidir y dar una explicación a quienes sienten que no se les permitió participar.

EL ARMADO DE BISS EN RAWSON

Un candidato que se ve satisfecho por el armado que ha logrado acordar con distintos espacios municipales es el actual intendente de Rawson, el radical Damián Biss, quien ha podido avanzar en cierres similares a los que tuvo en 2019, que posibilitaron su triunfo para conducir los destinos de la capital provincial. En este caso, no hubo problemas de papeleo y el presidente del radicalismo provincial tiene buena perspectiva de cara a las elecciones del 30 de julio, luego de haber desistido de sus intenciones de competir con Torres por la candidatura a la gobernación.

LUQUE VS AVILA, PRIMER ROUND

El candidato Juan Pablo Luque dejó de lado las formalidades y respondió con un ‘gancho al hígado’, en términos políticos, cuando en el programa ‘Sin Hilo’, que emiten canal 12 y ADNSUR, le preguntaron por la decisión de Jorge Ávila para ser candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio

. “Cuando Ávila acompañó a Buzzi, sacó el 3% de los votos y luego se tuvo que bajar”, respondió, al recordar las elecciones de 2019, cuando el ex gobernador fue candidato de ‘Chubut al Frente’, el espacio del oficialismo provincial que por entonces estaba enfrentado con el PJ. “A la gente no se la arrea diciéndole andá para allá”, señaló además el actual intendente, para relativizar el peso del apoyo de la dirigencia petrolera.

Quien salió a responderle no fue Avila, sino su mando derecha, Carlos Gómez. El secretario adjunto salió también en contraataque, acaso con un directo a la mandíbula, para tratar de “mentiroso” al actual jefe comunal:

“Luque, sos un mentiroso y un sinvergüenza, te falta memoria y mentís alevosamente desinformando al valle y a Comodoro. En 2019 hubo PASO y él (Luque) las ganó con el 27%, mientras que Buzzi las ganó con Chubut al Frente. Ante la amenaza que significaba el crecimiento de Ana Clara Romero, Buzzi decidió renunciar a su candidatura a intendente y sumar votos al Frente de Todos”, afirmó Gómez, quien además acusó al actual candidato de “conductas destituyentes junto con sus compañeros peronistas”, en referencia al momento más crítico del gobierno de Arcioni. ¿Habrá sido un golpe bajo? Y la última pregunta, ¿habrá segundo round?

TORRES, LUQUE Y EL SINDROME “MADERNITIS”

Otro de los cruces picantes de la semana fue entre Ignacio Torres y Juan Pablo Luque, luego de que éste le endilgara su falta de experiencia y el senador respondiera con “le das el desierto del Sahara y te lo deja sin arena”.

La cosa no quedó ahí, ya que el comodorense volvió al ataque, para diagnosticarle el “síndrome del tramposo”, a lo que sumó una frase que adosó la renuncia de Maderna a la gobernación:

"Tiene una madernitis aguda y probablemente debe estar muy preocupado por algún sistema que intentó llevar adelante y no lo pudo hacer”, dijo el comodorense, para insistir sobre la hipótesis de que la candidatura del trelewense era impulsada por Torres. En fin, las chicanas, por lo visto, recién están comenzando. También llegó a diagnosticarle “una depresión”, pero pidió que no cuenten con él para levantarle el ánimo.

SE NOTA QUE NO ACEPTA APRIETES DE NADIE

“Nos dijo que no se bajaba, aunque lo apriete el presidente de la nación”. Con estas palabras, Javier Comparada, candidato a intendente de Esquel, expresó su decepción y bronca contra Adrián Maderna, luego de enterarse de la renuncia del trelewense a su efímero proyecto gubernamental.

“Yo tengo versiones contradictorias del motivo que se bajó, se habla de que tiene problemas de presión, otra versión es que los vecinos de Trelew le están pidiendo la renuncia”, reveló el todavía candidato del partido Renovación y Desarrollo, que ahora debe resolver si irá con boleta corta, o si podrá sumarse a alguna de las candidaturas en disputa por la gobernación, a partir de las llamadas listas ‘espejo’, tal como anticipó ADNSUR en su columna política del domingo.

Comparada cuestionó que por acordar con el intendente de Trelew, dejó de lado otras opciones. “Tuvimos otra propuesta que hemos desechado por ir con Maderna”. Por eso, indicó, “tenemos un enojo importante. Hay otros que quedaron colgados con Maderna y ahora quedaron solos, veremos qué hacer”.

“Si tenemos que ir solos vamos a ir solos. Nosotros vamos solos y vamos a hacer la mejor elección de la historia de Esquel porque me doy cuenta cuando salgo a la calle, con una boleta corta es más difícil que con una boleta larga”, dijo el candidato. En fin, ya lo dice el dicho popular: no importa tanto que la boleta sea corta, mientras sea rendidora, al menos a la hora de contar los votos.