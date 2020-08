RAWSON (ADNSUR) - La Legislatura del Chubut volverá a sesionar mañana jueves desde las 9 y tendrá como uno de sus temas centrales la modificación de la polémica Ley que regula el funcionamiento de las farmacias en la provincia.

Este asunto viene generando desde los últimos días cruces entre el Gobierno y los farmacéuticos, y es en ese contexto que los diputados resolvieron sacar un dictamen mediante el cual la Ley de Farmacias queda en suspenso por 90 días hasta tanto las partes se reúnan y consensúen un nuevo texto.

En la sesión prevista para la mañana de este jueves también se tratará un proyecto enviado por el Gobierno que establece la gratuidad de todos los trámites legales para las comunidades originarias.

Tal como anticipó ADNSUR días atrás, el proyecto no solo otorga el beneficio de que ante una causa judicial las organizaciones de pueblos originarios no tengan que afrontar gastos durante el proceso, sino que en caso de ser condenados, no deberán pagar ningún tipo de honorarios.

Suspensión de la Ley de Farmacias por 3 meses

La diputada provincial Andrea Aguilera, de Juntos por el Cambio, adelantó que “se ha resuelto suspender la aplicación de la Ley por 90 días hasta tanto se pueda arribar a un proyecto que contemple todas las posiciones. Vino el Ministerio de Salud, las Asociaciones de Farmacéuticos y el Colegio de Farmacéuticos. Hay otros 2 proyectos pendientes en comisiones para su tratamiento”.

“Ante la situación que planteó el Ministerio por los plazos que están corriendo respecto a inhabilitaciones y multas, se decidió suspender la aplicación de la Ley por 90 días para que –en ese lapso- se pueda llegar o no a un Proyecto consensuado” agregó.

“La idea es poder trabajar seriamente con todas las partes y poder contemplar las posiciones de todos los actores que expresaron su parecer y –fundamentalmente- pensando en lo que sea mejor para todos los chubutenses. Lo importante es trabajar en cada uno de los artículos en este tiempo que se abre” completó.

Por su parte, la diputada Tatiana Goic precisó que “la mayoría de la Comisión decidió suspender la Ley de Farmacias. Yo no estaba de acuerdo. Durante estos 90 días, no se va a habilitar ni cerrar ninguna farmacia. Es una manera de darle tiempo al Poder Ejecutivo que denuncia que con la actual Ley deberían cerrar más de 50 farmacias”.

“En esos 90 días, los diputados que consideren que la actual Ley no es apropiada deberán presentar los Proyectos que consideren. No es mi caso. Yo creo que la Ley asegura el acceso a los medicamentos a todos los ciudadanos porque establece una distancia entre una farmacia y otra que logra que no se aglomeren todas en la zona céntrica o frente a los hospitales donde sería más conveniente, comercialmente, poner una farmacia. A diferencia de esto, el Poder Ejecutivo plantea voltear la Ley. Yo considero que se intenta bregar por las grandes cadenas farmacéuticas. Se intentan cambiar los artículos que hacen a la propiedad de las farmacias (en la actual Ley, sólo los farmacéuticos pueden ser propietarios) y también regula las distancias de las farmacias entre sí. Y también que haya farmacias en los barrios más distanciados”.

“El medicamento es un bien social y no lo podemos dejar en manos de grandes cadenas que hacen un uso comercial. En Comodoro Rivadavia –por ejemplo- esta Ley protege a las pequeñas farmacias. Por ejemplo, una farmacia con un poder adquisitivo mayor se instala al lado de otras más pequeñas y se las va a ir ‘comiendo’ hasta que las más chicas se vean en la obligación de cerrar. Se corre el riesgo que 2 o 3 cadenas ocupen posiciones dominantes en el mercado en una especie de oligopolio en el que fijan los precios y otras cuestiones que perjudicarían –seriamente- el acceso a los medicamentos” cerró la diputada Tatiana Goic, presidenta de la Comisión de Salud de la Legislatura provincial.