LA PLATA (ADNSUR) - La Justicia otorgó este jueves la prisión domiciliaria a Juan Ignacio Buzali, marido de Carolina Piparo, quien había sido detenido el pasado 8 de enero

Buzali había sido acusado de doble tentativa de homicidio, luego intentar atropellar y arrastrar durante un importante trayecto a grupo de motociclistas que confundió, según dijo, con motochorros que habían asaltado a él y a su esposa antes de la madrugada del 1 de enero.

Este jueves el juzgado de Garantías N° 5 de La Plata, a cargo de la jueza Marcela Garmendia, ordenó la prisión domiciliaria para el marido de la diputada, estableciendo además la prohibición para que maneje vehículos.

Por otra parte, dispuso que realice un tratamiento psicológico de manera virtual y que utilice una pulsera electrónica.

Pese al fallo, la liberación no se hará efectiva de manera inmediata dado que las víctimas del hecho podrán apelar la medida, más allá que desde Tribunales aseguran que la presentación prosperará dado que la fiscal del caso acompañó la decisión judicial.

“Sus funciones intelectuales básicas y superiores se hallan conservadas en la actualidad, no presentando las mismas ningún signo ni síntoma asociado a una enfermedad mental. No aparece durante su discurso ideación de daño y perjuicio para sí ni para terceros, no existiendo peligrosidad psiquiátrica alguna. No se ponen en evidencia en la entrevista ni en sus antecedentes estigmas de impulsividad ni fallas en el control de los impulsos”, asegura la magistrada en su fallo de 17 hojas.

“Finalmente, entiendo que una vez esclarecida la situación domiciliaria del imputado este Ministerio Público no encuentra óbice (impedimento) a que sea otorgada la morigeración requerida”, completa.