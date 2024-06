La canciller Mondino repudió el intento de golpe de estado en Bolivia y aseguró que “la democracia no se negocia”

El Gobierno de Javier Milei reaccionó al intento de golpe de estado este miércoles por la tarde en Bolivia cuando militares ingresaron al palacio presidencial bajo la orden del ahora ex comandante general del Ejército boliviano Juan José Zúñiga.

El presidente local, Luis Arce, denunció movimientos irregulares en la zona al notar el despliegue de tanques y la presencia de uniformados portando un importante armamento.

Al respecto, la canciller Diana Mondino salió horas más tarde a repudiar lo sucedido en horas de esta tarde y resaltó que una democracia no es negociable, pese al rendimiento de la gestión.

Los gobiernos, sean buenos o malos, gusten o no, se cambian únicamente en las urnas. No se cambian con violentos golpes de Estado. La democracia no se negocia”, expresó en su cuenta de X la funcionaria del gobierno.

Arce, tras el inesperado intento de un golpe, manifestó, junto a su vicepresidente David Choquehuanca, que no permitirán ningún tipo de avance que afecte a la democracia. “Aquí estamos, todo el gobierno nacional, con todos sus ministros y ministras firmes con nuestro vicepresidente, firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia”, dijo.

“Nadie nos puede quitar la democracia que hemos ganado (...) Estamos seguros nosotros vamos a seguir y vamos a seguir trabajando”, añadió.

La ex presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, expresó su rechazo a la movilización de militares y llamó a Luis Arce y Evo Morales a retirarse por medio del voto en las elecciones de 2025. “Repudio total a movilización de Militares en plaza Murillo pretendiendo destruir el orden constitucional, el MAS con Arce y Evo deben irse a través del voto el año 2025. Los bolivianos defenderemos la democracia”, escribió en su cuenta de X.

La Fiscalía General de Bolivia inició un proceso penal contra el ex jefe del Ejército boliviano y otros implicados en el levantamiento militar, en defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad para preservar la democracia.