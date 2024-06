Javier Milei llegó a Alemania: recibirá el "premio Hayek" en Hamburgo y tendrá una reunión con el canciller

Javier Milei llegó a Alemania, donde recibirá el premio “Hayek” en Hamburgo, y luego mantendrá una reunión con el canciller alemán, Olaf Scholz. En su llegada al país europeo, Milei fue recibido por Fernando Iglesias, diputado de Juntos por el Cambio.

Milei estuvo presente en un nuevo acto en Madrid, donde mantuvo un encuentro con Isabel Días Ayuso, presidenta de la mencionada comunidad española. Allí recibió la Medalla Internacional de la Comunidad madrileña.

En el acto, el presidente argentino apuntó contra su par en España, Pedro Sánchez, y el socialismo español. "Los verdaderos héroes son los empresarios y los emprendedores, no los burócratas que persiguen a la prensa, que mienten, que roban y que en el fondo destruyen un país. El socialismo está basado en la envidia, el odio, el resentimiento, en el trato desigual frente a la ley, y si es necesario, en el asesinato".

Javier Milei encabezará el acto central por el Día de la Bandera en Rosario y luego partirá hacia Europa

En su discurso, Javier Milei remarcó la necesidad de "alertarles el riesgo que tienen en frente. Cada vez que se hace una intervención el funcionamiento es peor y eso lleva a más intervención".

Luego de su paso por España, donde también recibió el premio "Juan de Mariana 2024 a una defensa ejemplar de las ideas de la libertad” en el Real Casino de Madrid, el Jefe de Estado ya se encuentra en Alemania.

PROTESTAS POR LA LLEGADA DE MILEI

Convocada por diversos grupos de izquierda y antifachistas, muy activos en esta pujante ciudad portuaria del norte de Alemania, donde se palpita la euforia de la Eurocopa, la demostración en contra del mandatario libertario comenzó a las 12.30 locales en los muelles de Landungsbrücken.

“¡ Nain fur Milei in Hamburg, no a Milei en Hamburgo, no a Milei en Alemania! ¡No los queremos !”, fue el grito que se levantó de los cerca de 200 manifestantes, que se reunieron en Landungsbrücken, el imponente muelle sobre el río Elba, a los pies del hotel Hafen donde Milei recibirá el premio de la Sociedad Hayek, por el famoso economista ultraliberal Friedrich von Hayek, ganador del Premio Nobel de Economía en 1974 y gurú de la Escuela Austriaca.

El presidente Javier Milei hizo un nuevo llamado para firmar un pacto amplio

Allí, desde una camioneta decorada con una pancarta que decía “ Milei pará la mano, no a la Ley Base s” y banderas multicolores de los colectivos LGTB+, varios activistas comenzaron a pronunciar discursos encendidos en su contra, condimentados con los clásicos cánticos de la izquierda e incluso cacerolazos.

LA AGENDA DE JAVIER MILEI EN ALEMANIA

A las 10 (hora argentina), Javier Milei recibió el "premio Hayek" en Hamburgo, donde se espera que brinde un discurso de 50 minutos. Se trata de una condecoración de tendencia neoliberal y controvertida por su supuesta cercanía a la ultraderechista AfD.

¿Con la del contribuyente?: el polémico pasado de Virginia que se filtró tras salir de Gran Hermano

Después de ser galardonado con la medalla Hayek, que se otorga en honor al economista ganador del Premio Nobel, Frederic von Hayek, , Milei se reunirá con el canciller Olaf Scholz en Hamburgo.