La Cámara de Industria y Comercio del Este del Chubut (CICECH) manifestó en las últimas horas su “preocupación y firme rechazo” al proyecto que está en debate en el Concejo Deliberante de Trelew, y que prevé la cesión de tierras fiscales al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), para la construcción de un paseo popular de venta ambulante y un salón de usos múltiples.

“Consideramos que este proyecto representa un retroceso para el desarrollo planificado y ordenado de nuestra ciudad”, plantearon firmemente a través de un comunicado que comenzó a circular.

Y a continuación, plantearon que se trataría de una decisión injusta porque “ los comerciantes de Trelew cumplimos con un sinfín de normativas y requisitos municipales, provinciales y nacionales, e invertimos continuamente en nuestra ciudad. Pagamos sueldos con todas las cargas que esto implica, incluidos los aportes patronales, y recibimos inspecciones continuas para garantizar el cumplimiento de la normativa”.

“Es inaceptable que se nos dé la espalda para favorecer a personas que, en muchos casos, actúan sin cumplir con ninguna de las obligaciones que nosotros asumimos. No vemos justo ni necesario ceder un terreno que pertenece a toda la comunidad para beneficiar a quienes no contribuyen al desarrollo formal de la ciudad”, agregaron.

“El proyecto en cuestión, que ya había sido vetado en su momento por el Ejecutivo local, ha vuelto a ser presentado para su votación, y estamos convencidos de que su aprobación sería perjudicial para Trelew”

Y en este marco, recordaron que “Incluso un grupo de concejales, justamente los que fueron votados por proponer un cambio, solicitaron respaldo a la Cámara hace un año para rechazar el proyecto. Ahora, vemos con asombro la posibilidad de que traicionen a la base de sus votantes, desdiciéndose de lo que nos pidieron respaldar”.

MOTIVOS PARA EL RECHAZO

1. Ceder el terreno no corresponde: La cesión de este terreno sienta un precedente injusto, ya que abriría la posibilidad de que cualquier grupo con cierta cantidad de recursos económicos pudiera reclamar un terreno para construir su proyecto. Esto va en contra del principio de justicia real, donde los bienes públicos deben ser administrados para el beneficio de toda la comunidad y no para responder a intereses particulares.

2. Impacto negativo en el perfil turístico de la ciudad: Promover una feria de este tipo en uno de los accesos de Trelew sería, a nuestro entender, un paso en la dirección equivocada. Este tipo de emprendimientos desentona con la imagen que queremos proyectar para atraer turistas y promover el desarrollo económico.

3. Falta de infraestructura adecuada: La ubicación propuesta no cuenta con los servicios necesarios para el éxito de este tipo de iniciativas, como la disponibilidad de estacionamientos suficientes, lo cual dificultaría el acceso y el funcionamiento del espacio.

4. Incremento de ferias informales: Este proyecto expandiría la oferta de ferias informales que no aportan al crecimiento económico formal de la ciudad, perjudicando a quienes trabajamos en el sector comercial cumpliendo con nuestras obligaciones fiscales y legales.

5. Desinterés comercial en la zona: La falta de tránsito peatonal en la ubicación propuesta hace inviable cualquier proyecto que dependa del flujo de personas, lo cual se traduciría en un fracaso tanto social como económico.

“ No es justo, de ninguna manera, que se ceda un terreno que pertenece a todos para favorecer a quienes no contribuyen al desarrollo formal de la ciudad. Es fundamental que las decisiones que se tomen reflejen los intereses de quienes apostamos por el crecimiento sostenible y formal de nuestra ciudad, y no respondan a presiones sectoriales o compromisos políticos”, concluyeron.

Con información del CICECH, editada y redactada por un periodista de ADNSUR