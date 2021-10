Jubilados de Chubut intiman al ISSyS a depositar el último aumento del 10%

En diálogo con ADNSUR, Rosa Contreras, representante de los Jubilados provinciales, confirmó que presentaron carta documento donde intiman al ISSyS a depositar el último aumento del 10%.

“Se elaboró un circuito que incorpora a los jubilados, retirados y pensionados de toda la provincia. Se incluye a las asociaciones y a los jubilados independientes. El 15 de octubre, acordamos intimar al Instituto de Seguridad Social y Seguros para que se nos abone el 10% que se les dio de incremento a los activos”, explicó.

Asimismo, señaló que los activos ya pusieron el aporte del 14% o el 16% "y el Gobierno del Chubut (como patrón) debería haber puesto el 18% al 11 de octubre. Estamos pidiendo que nos depositen –junto con el salario de octubre- el 10% de septiembre retroactivo y –si es posible- también el de octubre”, reclamó.

“En Chubut, ningún jubilado (retirado o pensionado) cobró el 10%. Entonces, advertimos que estaban hechos los aportes de los trabajadores que se le retuvieron. La patronal tiene 5 días para depositar en las cuentas del ISSYS luego de haberles pagado el sueldo a los activos”, precisó.

“Nosotros estamos notificando al Instituto que sabemos sobre esta situación. Si el activo ve desmejorado su salario, imagínense los jubilados. Además, nos corresponde por ley porque se llama ‘movilidad’ en la legislación de Chubut. Nos corresponde el pago de esa movilidad”, subrayó Contreras.

Y destacó que "ellos pueden contestar que tienen hasta 60 días para pagarlo según la ley. Es muy probable que contesten así. El tema es que el aporte está y es una cuestión de responsabilidad mirar a los jubilados que aún no lo cobró. El otro 10% va en febrero y el otro 10% en marzo así que ¿cuándo vamos a terminar de cobrar el 30% de aumentos con estos salarios totalmente desmejorados?”, se preguntó.

Por último, confirmó que este lunes en Rawson, los jubilados de Trelew, Rawson y Madryn van a presentar –presencialmente- un mismo texto. "El resto de las localidades más alejadas, mandaremos telegramas y cartas-documentos”, anticipó.

“Corren versiones que nos pagarían. Hay que recordar que -por una situación de este tipo que era un total de $47 millones- estuvimos 108 días dentro del Instituto. Logramos cobrar después de 108 días pero con 4 meses de vencimiento. No queremos llegar a esa circunstancia sino que queremos cobrarlo ya”, afirmó.

“Hasta ahora, no hay una respuesta institucional. Deben cumplir con la ley y exigirle a Rentas Generales que deposite el dinero. En este momento, resuelve el ministro de Economía. No está el Instituto en el cumplimiento de la ley que establece que debe hacerlo porque no intima a Rentas Generales para que deposite esos aportes y contribuciones. Como la administración de la provincia es una irregularidad generalizada, nosotros caemos en esa misma volteada”, cerró Contreras.