El secretario de la Presidencia, Julio Vitobello, dio a conocer antes de la hora prevista - las 21 horas - los resultado de las primeras mesas escrutadas en la jornada electoral de este domingo 19 de noviembre, minutos después de que el candidato de UxP, Sergio Massa, asumiera la derrota.

“Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, porque es el presidente que los argentinos eligieron para los próximos 4 años. Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz”, dijo.