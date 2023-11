El candidato de Unión por la Patria (UXP), Sergio Massa, reconoció la derrota minutos antes de las 20 horas desde el búnker oficial y previo a que se conocieran los resultados del escrutinio provisorio.

“Quiero decirles que obviamente los resultados no son los que esperábamos y me he comunicado con Javier Milei para felicitarlo, porque es el presidente que los argentinos eligieron para los próximos 4 años. Lo hice convencido de que lo más importante es el mensaje de que la convivencia, el diálogo y el respeto por la paz”, anunció.

Y a continuación, agradeció a todos aquellos que en esta discusión de dos propuestas de país "no solamente desde gremios, desde organizaciones sociales, desde organizaciones de la sociedad civil y desde esa conmovedora militancia intentaron contarle a cada argentino y argentina cuál es el proyecto de país que representamos”, dijo.

Comenzó la veda electoral: desde qué hora no se puede vender alcohol y cuáles son las restricciones

“Esta jornada de hoy ratifica una cosa frente a tanta discusión o desvalorización, la Argentina es un sistema democrático y sólido que respeta siempre los resultados”

“Le hemos planteado al presidente electo y de la Nación, la responsabilidad de mañana mismo poner en marcha el proceso de transición para que los argentinos en los próximos 19 días no tengan dudas o incertidumbre” del funcionamiento político, social e institucional

El candidato de la Unión por la Patria sostuvo , pese a los resultados , que “sigo creyendo al igual que el primer día, que Argentina necesita acuerdos de política de Estado, que el sistema educativo y laboral, y el sistema de garantías de derechos humanos deben ser acuerdos por los que la Argentina transite en los próximos diez años. Es la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros”.

Balotaje presidencial: ¿A qué hora se conocerán los resultados?

“Entiendo a los que sientan desilusión y enojo esta noche. Quiero decirles que desde lo personal traté de dejar lo mejor de mí porque amo profundamente a la Argentina”, afirmó.

“Quiero contarles que desde lo personal hoy termina una etapa en mi vida y que seguramente la vida me deparará otras tareas y responsabilidades. Pero sepan que siempre van a contar conmigo defendiendo los valores del trabajo, la educación pública, la industria nacional, y el federalismo como valores centrales de la Argentina”, manifestó.

“A los 11 millones de argentinos que no votaron, decirles que más allá de mi persona, hay miles de argentinos como los que están acá que tienen la convicción de defender este país inclusivo en el que creemos. Por eso, que vengan las nuevas generaciones”, concluyó.