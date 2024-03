En una entrevista con el programa de TV ‘Sin Hilo’ que se emite – en simultáneo por canal 12 y ADNSUR- el ministro de Seguridad y Justicia del Gobierno de Chubut, Héctor Iturrioz explicó “las reformas tienen el objetivo claro de elevar el piso de los juicios orales y públicos que tengan Tribunal Colegiado (compuesto por tres jueces) que se designa para penas en concreto que tengan un piso de seis años”.

“Fácilmente con esa modificación, los juicios se duplicarían porque la idea es que haya más juicios para evitar estas esperas que son tiempo muerto. Una investigación penal dura máximo seis meses como regla. Eso es lo que marca la Ley Procesal. A partir de ahí, que se haga la audiencia preliminar, se decida el Tribunal de Juicio y se fija la fecha de juicio puede pasar un año. Es decir, hay seis meses de actividades jurisdiccionales efectivas y un año de tiempo muerto”, alertó.

JUICIO DE FLAGRANCIA

“Lo que queremos entonces es apurar esos tiempos y -entrelazado con esto- está la famosa ‘puerta giratoria’ que finalmente están todos reconociendo que existe. En ese sentido, el ‘juicio de flagrancia’ indica que si se detiene a una persona cometiendo un delito en fragancia (o en pleno curso de comisión) y es una investigación sencilla, el plazo se achica 24 horas, se lo acusa y la fecha de juicio se tiene que fijar dentro de los 10 días”, detalló.

“En este sistema, no habría motivo para oponerse a la ‘restricción de la libertad ambulatoria’ porque quien permanece detenido pero -en ese lapso- va a tener su juicio en los próximos 10 días y ya el día 12 van a estar cumpliendo su pena. Esto agilizaría el sistema y además terminaría con la ‘puerta giratoria’, destacó.

“LOS JUECES NO QUIEREN SALIR DE SU SITUACIÓN DE CONFORT”

“Los jueces opinaron y tuvieron una actitud crítica ante la Comisión de Justicia de la Legislatura. Ven reparos judiciales donde no los hay. Los jueces no quieren salir de su ‘situación de confort’. Esto mismo decía el ministro del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Daniel Báez que –en un momento- propuso que se hagan juicios en horarios vespertinos para poder descomprimir el sistema pero no tuvo éxito. Seguimos con jueces que creen que su horario de trabajo está entre las 7 hs y las 13 hs o las 8 hs y las 14 hs.”, reprochó.

“El Tribunal Colegiado queda para los delitos más graves como los ‘abusos sexuales agravados’, ‘homicidios simples’, ‘homicidios en ocasión de robo’ o en los ‘robos con lesiones graves’. También quedarían bajo la órbita de los ‘juicios por jurados’”, precisó.

“LA REFORMA DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL ES UNA DEMANDA SOCIAL”

“El proyecto de Reforma del Código Procesal Penal ya lleva varios años. La fecha también la consensuamos. El Poder Ejecutivo va a agilizar su tratamiento y los diputados quieren tratarlo porque es una demanda social”, aseguró.

“El Instituto Penitenciario Provincial (I.P.P., situado entre Trelew y Puerto Madryn) está con la población adecuada a su capacidad. No está superpoblado. Estamos haciendo reformas en las obras de infraestructura en los que se van a generar 40 lugares más de detención. También, está la Alcaidía de Trelew y el proyecto para construir el I.P.P. en Esquel”, anticipó el ministro de Seguridad y Justicia, Dr. Héctor Iturrioz.