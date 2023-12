ASUNCIÓN PRESIDENCIAL Gala y jura de ministros a puertas cerradas, las dos polemicas de Milei en su primer día como Presidente Propios y extraños cuestionar este domingo por la noche dos decisiones del gobierno de Milei: no transmitir ni permitir el acceso a la prensa en la jura de ministros y no televisar la gala en el Teatro Colón. "No era que Milei era "pueblo?, parece que era para la casta", cuestionaron.