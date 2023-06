El frente electoral de Juntos por el Cambio ya definió sus candidatos en todas las localidades, pero sólo hay incertidumbre en una: Comodoro Rivadavia. Es porque todavía está pendiente de definición la presentación realizada por la lista blanca de concejales encabezada por Cristina Cejas, que objetó ante el Tribunal Electoral que no fue oficializada por la junta electoral partidaria por falta de avales del PRO.

El planteo de esta lista -sobre la imposibilidad de reunir avales del otro partido- fue similar al realizado por la lista de María Eugenia Estefanía en el caso de Esquel por la misma alianza: en aquel caso el TEP la habilitó a competir contra Matías Taccetta, y la interna se realizó de manera abierta este domingo.

Pero -a diferencia de lo ocurrido en Esquel- en la cuestión referida a la ciudad petrolera, la resolución del TEP fue que, al contar Comodoro Rivadavia con un tribunal electoral de orden municipal, la decisión de habilitar o no la lista a competir no era de competencia provincial, sino local.

Las listas oficializadas de Juntos por el Cambio y cuáles se enfrentan en internas este domingo

Sin embargo, antes de notificar esta medida al TEM para que se haga efectiva, por tratarse de una cuestión de interpretación, se abrió un plazo de 48 horas hasta que estuvo firme, lapso en el cual la candidata a intendenta por la lista “Cambia Chubut”, Ana Clara Romero, presentó una apelación ante el Superior Tribunal de Justicia.

Romero objetó ante la Corte lo decidido por el TEP, argumentando que en realidad la decisión es de competencia provincial, y que no debe definirse en el tribunal electoral municipal. Por lo tanto, ahora será el Superior Tribunal el que deberá resolver de manera urgente el planteo, centrado en la cuestión de competencia.

El TEP habilitaría la interna a intendente de Esquel en Juntos por el Cambio y se declararía incompetente en el caso Comodoro

Una vez que quede establecida la palabra final sobre la competencia para resolver sobre el planteo electoral de una categoría municipal, deberá definirse el planteo original, esto es, si la lista blanca de Cejas puede competir o no. Si se resuelve que no, validando la no oficialización por falta de avales, entonces quedará una única lista como ocurre al día de hoy.

En cambio, si se resuelve que debe ser habilitada -como en el caso de Esquel- habría un enorme problema con los plazos: hay quienes creen que, si el tema se aclara este lunes, habría tiempo para convocar una interna antes del viernes, aunque aún resta definir si se toma un padrón cerrado de afiliados o abierto sumando a los independientes, lo que requiere mucha mayor organización.

Almiron anticipó que junto a Romero planifican una reforma de la Carta Orgánica de Comodoro

Por otro lado, hay quienes opinan que sea cual fuere la decisión del STJ este lunes o martes, la cuestión deviene abstracta porque ya no hay tiempo para organizar una interna en mitad de la semana en condiciones normales.

Ante toda esta situación legal, se viven momentos de incertidumbre total en el espacio de Juntos por el Cambio de la zona sur, que deberá esperar primero lo que resuelva el Superior Tribunal para ver luego qué organismo electoral decide si hay o no internas, en una convocatoria que -de hacerse- debería organizar contra reloj la junta electoral partidaria antes del sábado.