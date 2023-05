Almiron anticipó que junto a Romero planifican una reforma de la Carta Orgánica de Comodoro

El candidato a viceintendente de Comodoro Rivadavia por “Juntos por el Cambio”, Guillermo Almirón, recordó “hace 3 años y medio, comenzó un diálogo bastante fecundo con Ana Clara Romero y con otros actores con el objetivo de tirar puentes con todos los sectores que tuvieran voluntad de diálogo político”.

“Con un grupo empezamos a transitar un camino y a conformar una idea y conformamos un partido municipal “Movimiento de Integración Comodorense (M.I.C.)" que aún no puede participar de forma directa e independiente por la cuestión de los adelantamientos electorales. Esto no es una opción que tomamos porque no podíamos participar de forma directa sino algo que ya veníamos construyendo”, aclaró.

En diálogo con Actualidad 2.0, Almirón remarcó que "en esta elección voy a participar como extra-partidario porque -ante el adelantamiento de las elecciones- no llegamos a la posibilidad de concretar la participación con el partido”, lamentó.

“Yo no tramité la desafiliación pero no es procedente porque fue resuelto rápidamente y no es parte del análisis. Ya fue desestimado. Cuando surja la afiliación al M.I.C., se va a concretar la desafiliación pero igual se puede mantener la afiliación junto con el partido municipal”, señaló sobre la impugnación que hizo un sector de la UCR.

REFORMA

Agregó que con Romero "la visión en común tiene que ver con un proceso de apertura y no de cierre político. Este año cumplimos 40 años de Democracia y creo que estamos en el peor momento en la provincia cuando se cambió el sistema electoral el 22 de diciembre a la noche y nadie dijo mucho al respecto. En lo que pude, yo traté de decirlo porque no es un tema menor sobre cómo se eligen los representantes y quienes van a gobernar”.

“Nos une el criterio con Ana Clara Romero contra la naturalización de esos temas del sistema político. El cambio del sistema electoral es una necesidad que depende del Código Electoral que no permite que estas cuestiones se puedan manejar a conveniencia ni de la provincia ni de los municipios. Cuando uno cambia la forma de elegir, también cambia la forma de decidir. Es un tema que la sociedad tiene que empezar a visualizar”, interpretó.

“La reforma política es un punto que nos convoca. Tenemos un sistema institucional que tuvo la última reforma hace 25 años de la Carta Orgánica que nos marca como funcionamos en el municipio. Es un molde que nos quedó chico que no responde a las características de una ciudad que cada vez es más compleja”, alertó.

“Las reformas políticas requieren reformas de la Carta Orgánica pero hay que establecer un temario completo para profundizar el funcionamiento del sistema político. Hay que adaptarlo para tener mayores niveles de participación real. Hay reclamos en las audiencias públicas para devolverle una potestad vinculante a la ciudadanía con formatos participativos con la tecnología, los modelos y los mecanismos a disposición”, propuso.

ALIANZA COMODORENSE

Respecto a la lectura sobre la sumatoria del peronismo a Juntos por el Cambio, dijo Almirón que “nadie es dueño de los votantes. Con el grupo de trabajo, hay un pleno acompañamiento a esta decisión. Está todo centrado en mi decisión pero no en la modificación del cambio de las reglas electorales cuando se les canta. Si hubiésemos querido participar de otra manera, no se habría podido por el cambio del sistema de PASO y se convocó a Internas sin los tiempos que marca la propia ley”, dijo.

"Los requisitos de ‘Chubut Arriba’ exigen un aval de todos los partidos y -para ir con lista completa- se necesita a todos los municipios con Carta Orgánica, 10 ciudades y 10 comunas rurales más con sus intendentes y sus Comisiones Directivas. Además, se necesita el aval de 5 partidos de los 8 que intervienen que es casi es imposible. La participación en ese esquema es imposible en términos competitivos. En esa escena completa, hubiese sido imposible participar”, explicó en diálogo con Radio del Mar.