Iniciaron las reuniones informativas de Comisión para debatir el Código Electoral del Chubut

Fue este miércoles, en el primero de este tipo de encuentros que continuarán todas las semanas por los próximos dos meses para tratar el paquete normativo enviado por el gobernador Ignacio “Nacho Torres”. El ámbito es la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia, con un formato abierto al público para presentar las reuniones, y con transmisión en vivo por las redes sociales.

Los expositores iniciales fueron el vicegobernador Gustavo Menna, la legisladora de CABA Graciela Ocaña; el ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi; el juez federal de Rawson, Hugo Sastre; el presidente del Tribunal Electoral de Puerto Madryn, Juan Duarte; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; y el presidente de “Chubut Somos Todos”, Máximo Pérez Catán.

La Legislatura del Chubut comenzó este miércoles con las reuniones informativas de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia para tratar el proyecto de ley de Código Electoral Provincial que incluye la Boleta Única de Papel y que fue enviado por el Poder Ejecutivo junto a otras dos iniciativas: la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Tribunal Electoral Provincial.

Se trata de una metodología novedosa, sin antecedentes en la Legislatura del Chubut, ya que se trata de reuniones informativas dispuestas en el hall del edificio y que pueden ser presenciadas por el público en general, además de ser transmitidas en vivo y en directo por las redes sociales de la casa de las leyes.

La de este miércoles fue la primera de al menos seis reuniones informativas previstas que se desarrollarán en lo que resta de agosto, durante todo septiembre y principios de octubre, en todos los casos con expositores tanto de los distintos poderes del Estado, de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil.

La presentación del proyecto de Código Electoral Provincial tuvo como escenario el auditorio de la Legislatura, el 3 de julio de este año, con las presencias del gobernador Ignacio “Nacho” Torres, del vicegobernador Gustavo Menna, del entonces ministro de Gobierno, Andrés Meiszner -actual titular del área de Economía- y de la senadora Edith Terenzi, una de las redactoras del anteproyecto original en el que se inspira el nuevo Código.

Un tratamiento histórico

“Es el inicio de un tratamiento de un proceso legislativo histórico, en primer lugar por el formato de reuniones informativas de Comisión. Es un trabajo parlamentario puro, pero con esta característica de abrir la discusión porque el tema lo amerita, porque es trascendente, institucional, y pivotea sobre las cuestiones más ligadas a la esencia de la democracia que son la soberanía popular y la representación”, dijo el Menna, quien inició las exposiciones.

Agregó que “también está en tratamiento una nueva Ley Orgánica de Partidos Políticos; los partidos políticos son institutos esenciales del sistema democrático. El tratamiento de estas cuestiones no puede quedar limitado a un análisis rápido, somero, sino que requiere de un análisis profundo y, además, de generar consenso”.

“Con mucha sabiduría la Constitución del Chubut demanda una mayoría ultra agravada para este tipo de normas, para ponerlas a salvo de mayorías circunstanciales. Esto nos impone el ejercicio de acuerdos que trasciendan a los partidos políticos, a la sociedad. Y eso está muy bien”, añadió.

Respetar la voluntad popular

La intención, enfatizó, es “lograr acuerdos que tengan que ver con respetar a ultranza la voluntad popular, porque de eso se trata la democracia. A veces nos toca ganar, a veces perder, pero lo importante es que la voluntad expresada en las urnas se respete fielmente”.

Esto implica, continuó, “que los procesos electorales sean lo más transparentes posibles, lo más igualitarios, limitar el efecto de cancha inclinada, permitir el voto informado; las candidaturas surgidas de procesos de competencia interna cuando corresponda”.

“Creemos que esta decisión del gobernador Torres de remitir este proyecto de ley cuando estamos a 3 años y medio de la próxima elección provincial nos da la tranquilidad y el tiempo necesario para hacer un análisis serio, despojado de especulaciones de competencia coyuntural”, dijo.

Valoró también “la decisión de la Comisión de convocar a todas las fuerzas políticas con personería en la provincia, a académicos, a jueces electorales, a legisladores, ex legisladores nacionales, a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas institucionales y de transparencia electoral”.

Y recordó: “En mi caso me tocó, con Graciela Ocaña, trabajar en uno de los proyectos que alumbró la media sanción de Boleta Única en la Cámara de Diputados de la Nación y que ojalá se trate este año en el Senado para evolucionar en los sistemas electorales”.

Práctica beneficiosa

Por su parte, Graciela Ocaña dijo que este tipo de reuniones informativas son “una práctica muy beneficiosa porque incorporan la posibilidad de que el elector pueda tener un conocimiento previo mucho mayor que lo que muchas veces ofrecemos los partidos cuando esos debates no se dan”.

En relación con la Boleta Única de Papel indicó: “Hemos trabajado mucho en el Congreso de la Nación para que se lograra la media sanción de esta ley que hoy está en tratamiento en la Cámara de Senadores. Y esperemos que este año pueda ser debatida y aprobada para que los argentinos, el año que viene, comencemos a votar bajo este instrumento”.

“Creo que el problema de la lista sábana –añadió- tiene que ver con un sistema que ha traído muchos inconvenientes al momento de votar. Cuando el elector llega al cuarto oscuro, se encuentra con una cantidad enorme de oferta electoral que no puede comprender porque son miles de boletas que encuentran ahí”.

Y enfatizó: “Me parece que es importante introducir esta discusión de la Boleta Única de Papel para mejorar lo que hoy los argentinos rechazan, que es ese descontrol que encuentran cada dos años a nivel nacional cuando van a votar en muchas provincias, como aquí cada cuatro años en una elección”.

Continuidad

En el caso de la reunión de este miércoles los expositores invitados fueron el vicegobernador Menna; Graciela Ocaña, legisladora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; el ministro de Gobierno del Chubut, Victoriano Eraso Parodi; el juez federal de Rawson Hugo Sastre; el presidente del Tribunal Electoral de Puerto Madryn, Juan Duarte; la intendenta de Rada Tilly, Mariel Peralta; y el presidente del partido “Chubut Somos Todos”, Máximo Pérez Catán.

Menna -como diputado nacional en el período 2017-2021- y Ocaña son coautores del proyecto de ley de Boleta Única de Papel que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados en 2022 y que ahora tiene el impulso del Gobierno Nacional para ser tratado en el Senado.

En tanto, el juez Sastre tuvo la iniciativa de sistematizar y compendiar las normas electorales, de manera previa a su presentación por parte del Poder Ejecutivo, y tomando en consideración la jurisprudencia y los anteproyectos presentados años antes. Además fue el encargado de agregar al paquete de leyes la Ley Orgánica de Partidos Políticos. En este trabajo también participaron el ex secretario del Tribunal Electoral Provincial, Jean Loup Gerber; la ex subsecretaria en el Tribunal Electoral, Elena Regojo; y la ex secretaria electoral del Juzgado Federal de Rawson, Betina Grossman.

En miércoles posteriores, habrá autoridades partidarias y de organizaciones como Poder Ciudadano, Red Ser Fiscal, el Movimiento Ficha Limpia, FUDEPA, el Observatorio de Derecho Electoral de la UBA, la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de la Patagonia “San Juan Bosco”, el Club Político Argentino que tiene como presidenta honoraria a Graciela Fernández Meijide, Transparencia Electoral, la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín, el Observatorio de la Calidad Institucional de la Universidad Austral y la Fundación RAP, entre otras.