Florencio Randazzo, ex ministro de Transporte en la gestión de la actual vicepresidenta Cristina Fernández, confirmó que buscará una banca por la provincia de Buenos Aires en un espacio de peronismo disidente al oficialismo.

Randazzo lo anunció en la mañana del domingo en su cuenta de Twitter, en la que destacó que buscará ser diputado en los comicios de este año.

"Quiero contarles que voy a ser candidato a diputado nacional en las próximas elecciones y que estamos construyendo un espacio amplio, con dirigentes políticos comprometidos, y actores de la sociedad civil que con enorme valentía van a ponerle el cuerpo y el alma a este desafío", dijo.

Además, planteó: "Nos involucramos porque estamos convencidos de que es posible resolver los profundos problemas que tiene la Argentina. Vamos a hacerlo".

"Vuelvo porque siento que la Argentina no puede resolver problemas que son endémicos. Eso es lo que me mueve, lo que me motiva a participar y a convocar a otros actores, a todos aquellos que sueñan con una Argentina con ascenso social, con trabajo, con educación. Eso me mueve, ninguna otra cosa", dijo en una nota con el diario Clarín..