Avanzan las reuniones dentro del Partido Justicialista de cara a las definiciones de los candidatos por Chubut para renovar tres bancas en el Senado y dos en la Cámara de Diputados. El martes se llevó a cabo una reunión en Puerto Madryn donde participaron dirigentes e intendentes del PJ, entre ellos, Juan Pablo Luque.

Tras el encuentro, el intendente de Comodoro Rivadavia indicó que "estamos buscando de a poco las mesas para poder debatir algunos temas que tienen que ver con las próximas elecciones de septiembre y noviembre".

"En Chubut se elige nada más y nada menos que tres senadores y dos diputados nacionales. En la medida que uno pueda participar, dar un punto de vista con respecto a la necesidad que tenemos los intendentes. Necesitamos legisladores nacionales que estén permanentemente gestionando a favor de obras y cuestiones fundamentales en nuestra provincia", manifestó.

"Hasta el momento no hay definiciones de candidatos, pero si hay hombres y mujeres que han expresado su vocación y voluntad de tener ambiciones de ser y es importante tener cuadros como el PJ y el Frente de Todos para aportar al Congreso de la Nación".

El intendente comodorense reconoció que entre los posibles candidatos se debe buscar "a los mejores gestores" que permitan avanzar con distintas obras. "Necesitamos terminar el acueducto, la doble trocha Comodoro-Caleta, que la ciudad tenga una Ruta Nacional N° 3 mucho más moderna y que el puerto sea fundamental", dijo, tras recordar que "es fundamental que tengamos legisladores que también acompañen en Buenos Aires y esos perfiles hay que ir buscando".

SIN DEFINICIONES PERO CON VARIOS NOMBRES

Luque reconoció que por el momento no hay definiciones en cuanto a los nombres de quienes integrarán las listas. No obstante, manifestó que "me parecería muy bueno que una mujer encabece la lista, no tengo ninguna dudas".

Al respecto, indicó que Florencia Papaiani "es una excelente compañera, con un desarrollo dentro de su carrera política muy bueno. Prácticamente estuvo muy cerca de haber ganado una elección a intendente hace muy poco tiempo". Mientras destacó que Nancy González "es otra de las destacadas, como senadora nacional ha estado presente en los desafíos que tuvo Comodoro. Y seguro la ciudad tiene otras compañeras con mucho desarrollo de trabajo, dedicadas a poder darle su tiempo al apoyo público", señaló.

El intendente hablo además sobre la posible candidatura de el vicejefe de Asesores de la Presidencia, Julián Leunda: "Es uno de los que ha expresado su voluntad , lo mismo que Carlos Linares, lo propio Ricardo Sastre, cada uno de los que plantea esta posibilidad es respetable. Después hay que ir buscando quienes son los que mejores representan ser parte de un proyecto que pueda seducir a un electorado", concluyó.