BUENOS AIRES (ADNSUR) - Estela de Carlotto recordó este miércoles, a 45 años del inicio del Golpe de Estado en Argentina, que el Gobierno del expresidente Mauricio Macri "propuso olvidar" todo lo relacionado con la última dictadura cívico militar, y señaló que eso "lastimó" a las organizaciones de derechos humanos, pero "no nos hizo bajar los brazos".



"El gobierno anterior, el de Macri propuso olvidar. Decía que esto es pasado, y proponía que miráramos adelante como si nada. Hasta habló del curro de los derechos humanos", detalló en diálogo con Radio 10.

Además remarcó que "Macri tiene que estar preso, ya se ha demostrado que es un delincuente. Lo antes posible hay que meterlo preso”, indicó Carlotto en declaraciones a radio El Destape.

En ese marco, la dirigente de DDHH confió que le "cuesta" nombrar al exmandatario porque "es tan falaz y tan indigno, porque sigue teniendo los mismos criterios mentirosos pensando que somos tontos, con ese libro que ha escrito ahora".

"Por eso llamamos a no olvidar y la resistencia la vamos a tener siempre, mientras tengamos vida, porque esto no debe olvidarse para que no se repita", insistió Carlotto.



En tanto, resaltó que "no hay una historia tan tremenda en Latinoamérica, con la ferocidad que estos genocidas le hicieron al pueblo, como la vivida en nuestro país", al valorar las acciones recordatorias por los 30 mil detenidos desaparecidos que se realizan a 45 años del golpe cívico militar.

Con informaron de Agencia Télam