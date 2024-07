El lunes 15 de julio, el Gobierno envió al Congreso, el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. De esta manera, ingresó a la Cámara de Diputados y se espera que sea tratado. Cuenta con las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich y el de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

Además, recordaron que tanto Argentina como Cuba son los únicos países de la región que mantienen en 16 años la edad de imputabilidad. En contraste, países como Chile, Colombia y Perú han fijado esta edad en 14 años; Guatemala, Nicaragua y Uruguay, en 13 años; Brasil y México, en 12 años; y Granada y Trinidad y Tobago, en 7 años.

Cabe recordar que el pasado de junio, los ministros de Justicia y de Seguridad, compartieron un comunicado acerca del proyecto “Nueva Ley Penal Juvenil” para bajar la edad de imputabilidad a 13 años. En esa ocasión, remarcaron que el objetivo es “evitar la impunidad en los crímenes cometidos por menores”.

Tras los anuncios del Gobierno: ¿A cuánto cerró el dólar "blue" este lunes?

En el documento compartido en redes sociales, desde el Gobierno indicaron que “se le brindarán las herramientas al sistema judicial para terminar con la doctrina que beneficia a los delincuentes en perjuicio de las víctimas”.

“Es nuestro deber actualizar la normativa vigente para terminar con la inseguridad que sufren los argentinos de bien. Las administraciones anteriores y la Justicia han dejado una gran deuda con la sociedad. La ley que rige actualmente es de la década del '80. La juventud de hoy no es comparable a la de hace más de cuatro décadas”, agregaron.

Tomaron el edificio del EPAS: reclaman por financiación y salarios

Asimismo, indicaron que “esta nueva ley combatirá el persistente crecimiento de la criminalidad juvenil, uno de los mayores desafíos para la prosperidad de nuestra nación. Es de público conocimiento que el crimen organizado se aprovecha de niños y adolescentes para delinquir sin restricciones, evadiendo así la responsabilidad penal”.

“Nuestro compromiso es proteger la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos. Los criminales ya no podrán valerse de menores como medio para violar la ley. Quien tenga la osadía de empuñar un arma y arrebatar una vida, debe enfrentar la ley y la justicia”, recordaron.

El Gobierno habilitó las SAD y el ingreso de capitales privados a lo clubes de fútbol

Por otra parte, Cúneo Libarona había remarcado que los adolescentes de 13 años “son adultos y tienen conciencia”.

El artículo 34 del Código Penal dice que no es punible quien no tenga conciencia de la criminalidad del acto y no pueda dirigir sus acciones.” En 1980, cuando se dictó la ley, el joven de 13 años no era el mismo de hoy. Hoy tiene conciencia, actúa con dolo, tiene intención

EL PROYECTO DE LEY DE BAJA DE IMPUTABILIDAD

El nuevo proyecto presentado en la Cámara Baja cuenta con una cantidad total de 52 artículos, sumándose así a otros ocho proyectos ya presentados por distintos partidos políticos como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria.

Se hizo viral porque daba consejos financieros, lanzó un insólito alfajor y lo destrozaron en las redes

Asimismo, establece los principios fundamentales, derechos y garantías del nuevo régimen en concordancia con la Convención sobre los Derechos del Niño. Además, contempla los derechos de las víctimas y personas afectadas, las penas y medidas complementarias, las causales de extinción de la acción penal y de la pena, la supervisión por parte de las autoridades competentes del Estado, las características de los centros de detención especializados y las medidas de salud, entre otros aspectos relevantes.

En tanto, en su primer artículo establece un “régimen penal aplicable a las personas adolescentes, desde los 13 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”.

Luis Caputo aseguró que a partir del lunes "no se van a imprimir más pesos en Argentina”

Además, tiene como finalidad del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil fundamental promover en el adolescente imputado la conciencia de la responsabilidad legal por sus acciones, así como facilitar su proceso de educación, reinserción social e integración en la comunidad.

Con respecto a la pena de prisión para adolescentes puede ser sustituida por otras sanciones en determinadas circunstancias. Por ejemplo, si el delito cometido por el joven tiene una pena de entre 3 y 6 años de prisión y no involucra la muerte o una grave violencia física o psicológica hacia la víctima, o si se trata de un delito culposo, se pueden aplicar medidas alternativas como la amonestación, la prohibición de contacto con la víctima, la prestación de servicios a la comunidad o el monitoreo electrónico.

El Gobierno de Javier Milei emitió un comunicado por el atentado contra Donald Trump

“La situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”, señalaron en el proyecto.

Por último, indicaron que en la actualidad existe impunidad por delitos cometidos por menores de 16 años, generando una sensación de injusticia tanto en las víctimas como en la sociedad. En tanto, pidieron por un sistema legal que garantice la responsabilidad de aquellos que cometen actos delictivos, asegurando así una justicia equitativa y un marco de protección para todos los ciudadanos.